A helyi és a környékbeli hívek is összegyűltek a Fischl házban, ahol Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna Újabb napi falatok című könyvét mutatták be. Az evangélikus esperes második kötete is a Luther Kiadó gondozásában jelent meg. A bensőséges esten egyebek mellett arról szólt a szerző, hogy a pandémia által ránk kényszerített helyzetben sem szerette volna elveszíteni a kapcsolatot a hívekkel, ezért vetette papírra egy-egy bibliai igeszakaszhoz fűződő gondolatait, melyekből többek biztatására fekete-fehér fotókkal gazdagított, elegáns kötet született, amely hamar el is fogyott. A folytatás sem váratott magára sokáig; az eget a földhöz közelítő, Isten szépségét mindenütt kereső és megtaláló szándékkal írt esszékből, tárcákból összerostált szép kiállítású könyv készült. Olyan kapaszkodó, melyben életünk hullámverései, hangulatváltozásaink, kétségbeejtő „lelki szárazságaink” éppúgy fellelhetők, mint a derűs öröm, a természetszeretet és az őszinte Istenhez fordulás.

A telt házas eseményen, melyen több részlet is elhangzott az új kötetből, Völgyessy Szomor Fanni énekművész szépséges dalaival bűvölte a közönséget, a Balatonbogláron gyakran megforduló Rákász Gergely orgonaművész pedig Isten erőt adó jelenlétéről, a művészet életünkben betöltött szerepéről mesélt. A négygyermekes esperes – azon túl, hogy szeret kísérletezni – kiváló cukrász hírében áll, s ez a könyvbemutatót követő szeretetvendégségen is kiderült.