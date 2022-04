– Hogy fogant meg a gondolat, hogy három családot is otthonába fogad? – kérdeztük Sztankó Attilát, a Kometa gazdasági igazgatóját, aki feleségével, a jogász végzettségű Eszterrel és három leányukkal egy belvárosi családi házban él.



– Úgy éreztem, van személyes érintettségem az ügyben. Hajdani, ukrán egyetemi évfolyamtársamat rögtön hívtam, amikor kitört a háború, de ő már nem jöhetett. Szinte lelki beteg lettem ettől, de ott motoszkált bennem a vezérhangya, valamit tenni kell – mondta a házigazda. – Mozgósítottam Békéscsabán élő orvos szüleimet is, regisztráltunk és 10 perc múlva már hívtak bennünket: 3 gyereknek, 4 felnőttnek kellene szállás, az egyik hölgy ellátásra szorul, két hete műtötték a gerincét, és az injekció helye eltályogosodott. Szüleim és mi is felszerelkeztünk matracokkal, élelmiszerrel, és izgatottan vártuk a bennünket választó, háború elől menekülőket.



Kaposvárra is érkeztek gyerekek, felnőttek. Volt úgy, hogy egyszerre három család élvezte Sztankóék vendégszeretetét. A tágas nappali őrzi még ottlétük nyomait, s a konyhapulthoz telepedve, míg szőjük a szót, felidéződnek a közelmúlt emlékei. Egyebek mellett az is: volt olyan periódus, amikor tizenhatan laktak a házban, s több részletben tudtak csak asztalhoz ülni. Először a gyerkőcök étkeztek, aztán a szülők, de a házigazdák közül mindig velük evett valaki. Eszter, mielőtt munkába indult, naponta gondoskodott főtt ételről. Általában ízlett nekik minden, csak a főzelék nem volt kelendő a gyerekek körében, mert nem ismerték, ám szüleik diszkréten figyelmeztették őket: amit adnak, azt illik elfogadni. A kedvencük a gulyásleves volt, nem tudtak betelni az ízvilágával. Azt mondták: Eszter a világ legfinomabb levesét főzte nekik…



Mosott is gyakran rájuk, hiszen hátizsákkal, mindössze két váltás ruhával érkeztek, s kezdetben kellemetlenül érezték magukat, hogy el kellett fogadniuk egy-egy ajándék ruhadarabot.



Nyelvi nehézségek nem adódtak két család esetében, mivel ők is és vendégeik is remekül beszélnek angolul, ám a harmadik család csak ukránul tudott. Ez sem volt gond, kézzel-lábbal magyarázva is megértették egymást. A kosarazás nyelvét pedig mindenki érti, így aztán nagy csaták örömét őrzi a térköves udvar.



A menekültek nemcsak szállást-ellátást, jó szót és szeretetet kaptak, Sztankó Attilának sikerült elhelyeznie a Kometánál valamennyi családfőt, ráadásul egyikük – akinek odahaza középvállalkozóként másfél tucat alkalmazottja volt –, hiányszakmát űz: automatizálási mérnök. A befogadottak mindennek örültek, nem morgolódtak, s a kétely ugyan bennük élt, de hamar túltették magukat mindenen. Nem a múltat siratták, hanem a jövőre koncentráltak, s hívők lévén, tele van szívük húsvéti reménnyel. Megkapaszkodni, beilleszkedni bármi áron, és hálásnak lenni a magyarok, a kaposváriak vendégszeretetéért, kiknek feltétlen bizalmát érezték, hiszen befogadóiktól megkapták a lakáskulcsot...



Azt is elmondták: nehogy azt gondolják Sztankóék, hogy az ukránok mindegyike ilyen, de őket meghatotta e közvetlenség, a segítőkészség, a gondoskodás. Ugyan már a Kometa által szerzett albérletben laknak – és a bérleti díjnak csak az egynegyedét kell fizetniük, köszönve a kormánynak, illetve a munkaadónak –, néhány napja meglátogatták befogadóikat. Az éjszakába nyúló kvaterkázás során ismét meghatottan mondtak köszönetet mindazért, amit velük tettek. Természetesen az őszinte szavak hallatán a háziak is elérzékenyültek, akik nemcsak otthonuk kapuját, s a lelküket nyitották ki, hanem a pénztárcájukat is. Az ukrán családoknak ezt volt a legnehezebb elfogadni…



Sztankó Attila úgy véli: humanitárius kötelességük volt befogadni szerencsétlenül járt embertársaikat – mint ahogy más kometás kollégái is tették –, s egy pillanatig sem ingott meg abban: jól döntött-e feleségével, amikor jelezték, szeretnének segíteni a háború elől menekülőkön. A házigazda örömmel újságolta: jó volt érzékelni: mind a városvezetés, mind a Munkácsy-gimnázium igazgatónője vezetőtársaival együtt meghallotta a kor szavát, s az ukrán lurkók már bölcsődébe, óvodába, iskolába járnak, és anyanyelvükön szólnak hozzájuk a pedagógusok.



A házigazda arról is tud: míg védenceiknek sikerült talpra állniuk itt, Kaposváron, addig az otthonmaradott családtagjaikat, rokonaikat, barátaikat nem tudták meggyőzni arról, hogy utánuk jöjjenek, pedig érdemes volna. Elárulták azt is: áttelepült ukrán ismerőseik megpendítették nekik, lehet, hogy Nyugatra kellene venni az irányt, ők viszont nyomatékosították: eszük ágában sincs. Nem mennek sehova; Magyarországban gondolkodnak, s vélhetően hosszú távon.



S hogy mire tanították meg a befogadókat az elmúlt hetek, amikor megtöbbszöröződött a család létszáma? Azt felelték: értékrendjükben ezután még kiemeltebb helyet kap a szeretet, a másokra fordított idő és figyelem, a gondoskodás. Védenceik is jó szándékú, szorgos emberek, tele vággyal és tervvel, ám egyik pillanatról a másikra egy sátáni politikának köszönhetően – több millió sorstársukkal együtt – földönfutóvá lettek.

Földönfutóvá lett, kiszolgáltatott embertársainkon pedig mindannyiunknak kötelességünk segíteni. Nemcsak nagyböjt idején, és húsvétkor, amikor újra átéljük a feltámadás misztériumát, hanem mindenkor. A feltámadás a szívben kezdődik.



Fotó: Lang Róbert

Fotó: L. S.

Az eke szarván

Sztankó Attila maga is megrendült azon, hogy a náluk kopogtatóknak viszonylag könnyedén sikerült mindent elengedniük: hátrahagyott otthont, megszokott életet, szakmai kapcsolatokat, barátokat, szokásokat. Jó, hogy – a Biblia szavaival élve –, az eke szarvára tették a kezüket, s nem tekintgetnek hátra, hanem csak előre. Talán így könnyebb lesz nekik a lét, de – még ha csak átmenetileg is – arra is van esély, hogy a menekülők gyökeret eresztenek Somogyban.