Bálint Ákos, a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred vezénylőzászlósa elmondta: az altisztképzés 150 éve indult, ez alkalomból a Hadtörténeti Múzeum gyűjteményből készítettek egy tárlatot, amelyet tizenkét helyőrségben mutatnak be.

– Sok korhű dokumentum, relikvia is a kiállítás részét képezi, például a Horthy-korszak harcászati könyve mellett megtalálható mesterlövész és hídrobbantó ügyességi jelvény is. Ezen kívül a végzett hallgatók tablója látható háttérben a Nagy-Magyarország térképpel – mutatta Bálint Ákos. Megjegyezte: sokat változott a honvédség, a hadviselés ez idő alatt, de a jelmondat, értékrend nem. – Az erős akarat minden akadályt legyőz, az erős akarat csak erős hitből fakad – emelte ki a vezénylőzászlós.

A vándorkiállítás péntekig tekinthető meg a kaposvári iskolában, ahol három éve zajlik honvéd kadétképzés közel száz tanuló részvételével.