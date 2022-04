2020-ban a járványhelyzet miatt csökkent a bíróságokra érkező ügyek száma, ez a trend azonban 2021-ben megfordult, mondta Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke Kaposváron.

Tavaly az országos átlagot meghaladóan, 8,2 százalékkal nőtt a Kaposvári Törvényszékre érkezett ügyek száma. 2021-ben 34714 ügy fejeződött be, és ez is 7,5 százalékkal meghaladta a 2020-ban lezárult somogyi ügyek számát. Megyénk járásbíróságaira 33 százalékkal több szabálysértési ügy érkezett, és 36 százalékkal többet is fejeztek be. 2020 augusztusa óta országosan 33 százalékkal, a Kaposvári Törvényszéken 30 százalékkal csökkent a két éven túl húzódó peres ügyek száma. Somogyban az első fokon jogerőre emelkedett ítéletek aránya meghaladta az országos átlagot, a Kaposvári Törvényszék ítéleteinek 93,5 százalékát elfogadták a felek.

Forrás: Lang R.

Egy új mobilvégponttal 9-re nőtt a távmeghallgatásra alkalmas termek száma a megyében, így tavaly összesen 1495 távmeghallgatást tartottak a Kaposvári Törvényszéken. 2021-ben a Kaposvári Törvényszék 279 millió forintot költhetett épületenergetikai fejlesztésre, informatikai eszközbeszerzésre és beruházásokra. Zajlik a törvényszék belső felújítása, megújult a marcali bíróság homlokzata és a fonyódi bírósági üdülő tetejét is kicserélték, napelemek kerültek rá.

Hajnal Éva, a Kaposvári Törvényszék elnöke elmondta: Somogyban kimagaslóan nőtt a cégügyek és a nyomozási bírói ügyek száma. Gazdasági perből nyolc százalékkal volt több. A büntetőügyek közt a gazdasági bűncselekmény, költségvetési és egyéb csalás volt jellemző, s sok a közlekedési szabálysértés. Siófokon gyakran sértették meg a járványügyi szabályokat.



Egy éven belül ítélet születik

A somogyi járásbíróságokon a perek 91,1 százalékát egy éven belül befejezik. Magas a családjogi perek aránya, említette meg Hajnal Éva. Korábban a bíróság elé állítások száma is magas volt Somogyban, de a pandémia miatt inkább büntetővégzéseket kezdeményeztek. Az elhúzódó perek aránya csupán 3,3 százalék, és öt éven túli perre szinte alig van példa. A somogyi bírák munkaterhe az országos átlagnak megfelelő, a törvényszéki büntető első fok volt a legleterheltebb ágazat. Jelenleg generációváltás zajlik a somogyi bíróságokon, ennek jegyében új bírók kezdték meg a működésüket a marcali és fonyódi járásbíróságokon. Az igazságügyi alkalmazotti létszám stabil, de ez a Balaton-partot kivéve mindig elmondható volt a megyére. Az elmúlt időszakban a járványhelyzet miatt a biztos munkahely felértékelődött, így az utánpótlással feltehetően nem lesz gond.

Fotók: Lang Róbert