Két somogyi kerékpárútra is szavazhatunk az Aktív Magyarország versenyén. A közösségi oldalon hirdették meg, hogy Magyarország legjobb kerékpárútját keresik. Kiemelt szempont, hogy az adott bringaút turisztikai és közlekedésbiztonsági szempontból is példaértékű útvonal legyen. A legjobb 11 között szerepel a Kaposvár–Deseda-tó-, illetve a Barcs–Drávatamási-útvonal is. Szavazni a közösségi oldalon lehet. G. L.