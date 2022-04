A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) rendezvényén horvát partnerekkel tartottak több előadást az Interreg Program keretében. A konferencián igyekeztek megismertetni a mentes ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagokkal, technológiákkal nemcsak a fogyasztókat, hanem a vendéglátásban dolgozókat is. A téma ugyanis nagyon trendi napjainkban, de sokszor hiányzik hozzá a megfelelő háttér-információ, mondta Hegyi Zsuzsanna, a konferencia szervezője.



Szakorvosi szemszögből is bemutatták a témát, dietetikus segítségét is kérték a mindennapi gyakorlathoz, de pionír élelmiszergyártók és vendéglősök is megjelentek a termékeikkel. Egyre több ember lesz ugyanis ételallergiás, ám a legtöbbször az enyhe tüneteket hajlamosak vagyunk elbagatellizálni. Felfúvódás, hasi görcsök, hasmenés és székrekedés, fáradékonyság vagy kiütések – nem mindig fordulunk orvoshoz velük. Pedig az ételintolerancia gyulladást okoz a szervezetben, és minden krónikus betegségnek a gyulladás az alapja.



– Nem láttam olyan autoimmun beteget, akinek ne lett volna többszörös ételintoleranciája – jelentette ki Guseo András neurológus, a téma szakértője, aki Kaposváron nevelkedett, itt érettségizett és a megyei kórházban is dolgozott. – Hirtelen tört be az orvostudományba az, hogy ma már új módszerekkel az ételekkel kapcsolatos allergiákat ki lehet mutatni.



Guseo András régóta kutatta már a témát, amikor rájött arra, hogy a modern élelmiszerek terjedésével meredeken emelkedett az autoimmun betegségben szenvedők száma. Ilyenkor a szervezet saját maga ellen fordul, holott az élelmiszereinkben lévő káros anyagok ellen szeretne védekezni. Az élelmiszeriparnak nem az egészség, hanem a profit a fontos, ezért a táplálékunk gyakran csak egy annak tetsző tárgy, állította. – Az élelmiszeriparra csak a fogyasztók tudatossága gyakorolhat nyomást – hívta fel a figyelmet a neurológus.



A konferenciát megelőzően gyakorlatban is ismerkedhettek az érdeklődők az adalékmentes ételek készítésével

Fotó: Lang Róbert

A válaszadók 30 százaléka ételallergiás



A projekt kezdetén kutatást indítottak a határ magyar és horvát oldalán is, számolt be róla a konferencián Silvije Jercinovic, a krizseváci agrárfőiskola munkatársa. Kiderült, hogy a válaszadók 30 százaléka jelezte, valamilyen szintű ételintoleranciája van. Ezért igyekeznek mindent megtenni azért, hogy szélesebb körben felhívják a figyelmet a problémára a régióban. Ezután a magyar és a horvát élelmiszergyártókhoz, vendéglátásban dolgozókhoz fordultak. A gyártók egyre inkább olyan termékeket dobnak piacra, amelyeket az ételallergiában szenvedők is bátran fogyaszthatnak. A vendéglátóhelyeknek is fel kell készülniük a hasonló igényekkel betérő vendégekre, ezért bővíteni kell a lehetőségeiket a határ mindkét oldalán.



Mások az ízek, de teljes az élvezeti érték



Húsz éve foglalkoznak cukrászattal, de öt éve a mentes cukrászat a meghatározó tevékenységük, mutatkozott be a konferencián Both József, a Vagamary cukrászdahálózat ügyvezetője. Pakson, Pécsen és Dunaújvárosban is van üzletük. A kereslet ugyanis egyre nagyobb az adalékmentes ételek iránt, és erre már az élelmiszergyártók is reagálnak. A hagyományos termékekkel nem kell versenyezniük, mert a mentes termékeket keresők hozzászoktak a más ízekhez. Az adalékoktól mentes ételek a nem diétázók körében is népszerűek, sok nem ételallergiás is fogyasztja, mert meg szeretnék őrizni az egészségüket. A mentes ételek forgalmazóinak emiatt ma már nem nehezített a pálya.