Több volános pihenő-, tartózkodó-, étkező- és mosdóhelyiség újult meg a megyében 2021-ben – tájékoztatta szerkesztőségünket a Volánbusz Zrt. kommunikációs igazgatósága. Hét településen csaknem 20 millió forintot költöttek a beruházásokra.

A siófoki autóbusz-állomáson lefestették a beltéri ajtókat, valamint konyhai gépeket és háztartási eszközöket vásároltak a dolgozói pihenőkbe. Barcson az ajtók mellett a radiátorokat és a csöveket mázolták le, kicserélték a padlóburkolatot, a konyhabútort és a kanapékat. Csurgón, Marcaliban, Tabon és Fonyódon is hasonlóan korszerűsítették a dolgozók pihenőhelyiségét. A kaposvári műszaki telephelyre új kisgépeket, étkező- és ülőbútorokat szereztek be.

A Volánbusz idén is több somogyi autóbusz-vezetői pihenő- és műhelyétkezőben tervez kisebb-nagyobb felújításokat. A tervek szerint a nagyatádi autóbusz-állomás sofőri pihenő- és étkezőhelyiségét, illetve a műhelyt kifestik, valamint konyhabútorokat vásárolnak. A siófoki műszaki telephelyen az étkező melletti helyiségben felújítják a gépészetet és a világítást, valamint több új bútort vesznek. A tömegközlekedési társaság kaposvári műszaki telepének műhelyétkezője is megszépül, új konyhabútorokat építenek majd be és több kisgépet is beüzemelnek. A megyei fejlesztések összesen 33 millió forintba kerülnek. Marosi Gábor