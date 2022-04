– Monopoly, Gazdálkodj okosan!, Ki nevet a végén? Ezekkel a közkedvelt társasjátékokkal nem lehet nálunk találkozni, mert ezeknél izgalmasabb játékokat szeretnénk megismertetni a klub tagjait. Nagyon fontos az újrajátszhatóság, vagyis az ötödik alkalommal ne unjuk el – mondta Bengyák Rózsa, a klub egyik szervezője, aki először férjével vásárolt társasjátékokat, hogy a család kiskamasz gyerekeit lekössék. A játékkal töltött közös együttlét annyira bevált, hogy úgy döntöttek, kiterjesztik baráti társaságukra is a játékot. Létrehoztak egy klubot, amely nem csak a játékról szól. Ismeretterjesztő hatása is van, hiszen a résztvevők általuk még nem ismert társasjátékokat próbálhatnak ki, hogy aztán később, vásárlásnál könnyeben döntsenek.



– Nem kell bajlódni a gyakran nagyon bonyolult játékszabályok értelmezésével, mi itt bemutatjuk, megtanítjuk a játékokat. Vannak kooperatív játékaink, amelyeknek közösségalkotó szerepük is van. A stratégiaiak a taktikus gondolkodásban segítenek, és vannak asszociációs játékaink – sorolta Bengyák Rózsa, aki gyógypedagógusként szívesen olvasna tudományos eredményeket arról, hogy a társasjátékozás hogyan hat a gondolkodásra.



– Biztos vagyok benne, hogy fejlesztő hatása van, és vannak különböző szintek, amelyeket el lehet érni. Első lépcsőfok a szabály megértése, aztán az alkalmazása, majd a stratégiaalkotás és az egymás közötti kapcsolat megfigyelése. Bengyák Rózsa szerint a társasjátékozás a reneszánszát éli, ám nem minden fiatalt lehet rávenni a játékra, a felnőtteket pedig még nehezebb. A társasjátékklub célja nem a gyermekmegőrzés, hanem, hogy biztosítsák a családok minőségi szórakozását.



A munkában is jól jön, ha fejlődik a stratégiai gondolkodás

Eddig sok helyszínen megfordultak már, ám belépőjegyet sosem kellett fizetniük. Szombaton a Fino Gasztrotékája adott helyszínt a találkozónak.

– Társaságot, élményt, nevetést, és fejlődést ad a társasjáték nekem. A kaposvári Fantasy Klubnak is tagja vagyok, ha tehetem, játékkal kapcsolódom ki – mondta Lukács Gábor, aki hat éve jár társasozni. A társasjáték Balogh Bence munkájában meg is jelenik. – Tizenhat éves koromtól járok ebbe a csapatba, a kezdetek óta. Logikus gondolkodást ad, és mivel programozó vagyok, ez a stratégiaalkotó-gondolkodásmód a munkámban is jól jön – mondta a fiatalember.





Fotó: T. B.