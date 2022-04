Gőzerővel készül a Somogy Megyei Területi Választási Iroda az április 3-ai ország­gyűlési választásra és népszavazásra. Az idei voksolás nemcsak amiatt lesz rendhagyó, hogy egyszerre tartják a népszavazást az országgyűlési képviselők választásával, de a koronavírus árnyékában történik mindez. S azoknak is biztosítani kell, hogy élhessenek választójogukkal, akik éppen betegséggel küzdenek. – A Covid-fertőzött vagy kontaktszemély – aki emiatt jogerős határozat értelmében karanténban van – mozgóurnát kérhet. Ilyen esetben a kérelemre rá kell írni, hogy karanténkötelezettség miatt kéri a mozgóurnás szavazás lehetőségét – mondta kérdésünkre Sárhegyi Judit, a Somogy Megyei Területi Választási Iroda vezetője. Hozzátette: a szavazatszámláló bizottság tagjai ilyen esetben nem mennek be az ingatlanba, s számukra a védőfelszerelést biztosítják.



Kiemelte: mozgóurnát online ügyfélkapun keresztül még vasárnap délig lehet kérni, valamint személyesen meghatalmazás birtokában akár másik állampolgárnak is elintézhetjük az igénylést.



Aki azonban kórházba került a lakóhelyétől távol, az már nem tud átjelentkezni, hogy szavazzon, tette hozzá Skrinyár Judit, a Somogy Megyei Területi Választási Iroda jogi helyettese. Átjelentkezni csak március 25-ig lehetett, így aki mozgásában nem korlátozott, kórházi eltávozást kérhet a szavazás napjára.



Somogyban mintegy 4 ezer választópolgár nyújtott be kérelmet másik szavazókörbe való átjelentkezésre, szinte minden településen lesznek ilyen szavazók. Kaposváron közel 500-an, Siófokon pedig 700-an.



Sárhegyi Judit megyei jegyző arra is felhívta a figyelmet, hogy a választóknak személyes okmányaikat is magukkal kell vinni a választás napján. – A veszélyhelyzet idején nem volt kötelező megújítani a lejárt okmányokat, így akinek 2020. március 11. után járt le a személyi okmánya, az is szavazhat április 3-án – húzta alá a területi választási iroda vezetője. Kiemelte azonban, hogy a lakcímkártyának mindig a választónál kell lennie, igaz ez akkor is, ha nem személyigazolvánnyal szavaz, hanem jogosítvánnyal vagy útlevéllel. S természetesen azok előtt is nyitva áll a szavazókör ajtaja, akiknek régi típusú, nem plasztikokmányuk van.



Választásra minden 18-ik évét betöltött személy jogosult, aki szerepel a névjegyzékben, és más határozat miatt nem korlátozott cselekvésében. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy az érintett szavazókörökben frissített utcanévlista szerepel, így ha időközben módosult a közterület neve, de az okmányokban még a régi szerepel, azt is elfogadják.



Kövesse velünk a választást!



A sonline.hu-n vasárnap reggel kezdődő élő hírfolyamunkban folyamatosan beszámolunk a legfontosabb információkról: nem tévesztjük szem elől a megyei és az országos rendkívüli eseményeket sem, és a napközben érkező részvételi adatokról is hírt adunk két­óránként. Az urnazárást követően képekkel, videókkal, hangulatjelentésekkel tesszük színesebbé az önök estéjét. Meghallgatjuk, hogyan értékelnek a somogyi politikusok, megtudjuk, friss-e a pogácsa a pártközpontokban. A megyei és az országos adatokról folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat, míg el nem dől a választás. Dőljön hátra, és görgessen, frissítsen! Várjuk önöket vasárnap kora reggeltől másnap hajnalig a sonline.hu oldalon!



Pálmajorban áll már a szavazófülke; a faluban ezúttal is magas részvételi arány várható

Fotó: Muzslay P.