Egy évvel ezelőtt az állampusztai börtönkertből érkezett tíz szőke és tíz vörös mangalica Szenyérre. A közmunkások lelkiismeretes munkájának köszönhetően szépen megnőttek, sőt már kicsinyeik is születtek.

– Sajnos egy állat elpusztult a vetéléskor, két göbe viszont megellett, így mára harmincháromra emelkedett a mangalicaállományunk száma – mondta el Nagy Zoltán, Szenyér polgármestere. Hozzátette: szeretnék tovább bővíteni az állományt, a disznók egy részét eladják, a bevételből pedig fejlesztenék gazdaságukat. Kárász Zoltán, az állatok egyik gondozója hozzátette: naponta kétszer etetnek a maguk ter­mesztette takarmánnyal és csemegeként tavasztól friss csalánt is kapnak a mangalicák.



Tizenkét kacsa is futkároz annak a háznak az udvarában, amelyet az önkormányzat romos állapotban megvásárolt, aztán felújított pályázati forrás segítségével. Kicserélték a nyílászárókat, kívül-belül kifestették az épületet és még járdát is betonoztak. Szeretnék az istállót is felújítani. – Tavasszal érkezik huszonöt tyúk és két kakas, valamint öt fodros liba és gondolkozunk még rackákon is. Meglátjuk, hogy erővel hogyan bírja a két közmunkásunk – emelte ki a polgármester. Megjegyezte: a fóliába paprika- és paradicsompalánta kerül és növelték a szabadföldi termesztés területét is. – Tíz hektáron tízféle növényt termeszt kilenc közmunkásunk; burgonyát, fokhagymát, vöröshagymát, cukorborsót – sorolta Nagy Zoltán. Megjegyezte: szeretnék ha az önkormányzati épület és kertje a régi állattartó falusi porták hangulatát idézné. – Hátha kedvet kapnak a falusiak is, hogy megtermeljék maguknak a zöldséget és állatot tartsanak, hiszen a baromfi tojást ad és a húsa is teljesen más, mint a bolti csirkének – emelte ki a polgármester.



Ezernél is többen dolgoznak az önkormányzati földeken a köz javára megyeszerte



A Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint az idei évben a Belügyminisztérium a megye 7 járásában 93 települési önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint száz százalékban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság 133 járási Startmunka mintaprogramját támogatja. A programok keretében 1100 dolgozó részére biztosítanak munkalehetőséget a 2022. március 1. és 2023. február 28. közötti időszakban. Összesen 44 település valósít meg mezőgazdasági programot, 329 dolgozó foglalkoztatásával. A mezőgazdasági programok keretében a konyhakerti és fóliasátras növénytermesztés, gyümölcstermesztés mellett három önkormányzatnál levendulát, homoktövist és fekete berkenyét gondoznak. Öt önkormányzat szarvasmarhát, mangalicát, kecskét és juhokat tenyészt.





Fotó: Kovács Tibor