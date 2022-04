A közhasznúsági beszámoló ismertetésével kezdődött a küldöttgyűlés Kaposváron. Sótonyi Tiborné, a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének igazgatója elmondta: a bevétel-kiadás tekintetében 19 millió forint plusszal zárták a tavalyi évet és sikerült a számos feladatot teljesíteni. Köszönetet mondott tagjaiknak, önkénteseiknek. Fodor Antalné, a Magyar Vöröskereszt elnöke kiemelte: az elmúlt évben különösen nagy szükség volt tagjaik és önkénteseik segítségére.

A koronavírus-helyzet komoly kihívás elé állította őket, most pedig a háborús helyzet miatt van sok teendőjük. Emellett pedig véradásokat és elsősegélynyújtó tanfolyamokat szerveztek, valamint a szociálisan rászorulóknak is segítettek. Megjegyezte: a somogyi szervezetük mintaszerűen tevékenykedett, pozitív eredménnyel zárták a tavalyi gazdasági évüket. Jakodáné Jendrek Zsuzsanna megyei elnök ünnepi köszöntőjében kiemelte: a nehéz helyzetekben is helyt tudtak állni. Somogyban több mint 2700 tagjuk, 101 alapszervezetük van és több száz önkéntes segíti munkájukat. – Számos településen számíthatunk önkénteseinkre, akik az adomány­osztásban részt vesznek, de a járványhelyzetben sok fiatal a mintavételi pontokon is segítette az egészségügyi dolgozók munkáját – mondta el a megyei elnök.

A világnapi ünnepségen a Klebelsberg kollégium diákjainak műsora után elismeréseket adtak át azoknak, akik áldozatos és kitartó munkájukkal segítették a szervezetet.



Fotó: L. R.

Díjat érdemeltek

Oklevelet kapott a barcsi Lázár Antalné, a kaposvári Kompák Noémi és Ujhelyi Tivadar. Bronz fokozatú kitüntetésben részesült Hegedüsné Felső Ildikó Zákányból, Sándor Mária Éva Fonyódról, Sebestyén Árpádné Tabról. Ezüstnek örülhetett Sós Marianna Csurgóról és Szentesné Szekér Piroska Balatonlelléről. Arany fokozatot kapott Szűcs Ferencné Balatonlelléről. Életmentő Emlékérmet kapott a somogyudvarhelyi Faragó Benedek és Turi Katinka.