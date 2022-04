Arany, ezüst és Swarovski fülbevalókkal, nyakláncokkal, karkötőkkel, gyűrűkkel várják az egyik kaposvári ékszerboltban azokat a családtagokat, akik ajándékot keresnek ballagó gyermekeiknek. – A legtöbben a fehér- és sárgaarany nyakláncot keresik és 50–100 ezer forintot szánnak a ballagási ajándékra – mondta el Rónai Csilla, a Rónai Ötvösüzlet tulajdonosa. Hozzátette: a legnagyobb értékben a nagyszülők vásárolnak, a barátok egymásnak a Swarovski fülbevalókat keresik 3–10 ezer forint közötti értékben.

A somogyi utazási irodákat is gyakorta keresik fel a rokonok, hogy a ballagó diáknak élményt ajándékozzanak ajándékként. Nem ritka, ha távoli szigetekre szóló egy hetes pihenést kapnak a fiatalok ballagásra.

Készülnek a szebbnél szebb virágcsokrok az egyik kaposvári virágboltban, kora reggeltől estig dolgoznak a virágkötők ezekben a napokban. – Idén a halványkékes-lilás szín a divat – mondta el Tompos-Bán Erika, az Eni Virágszalon és Ajándékbolt üzletvezetője. – A fiúknak a nyújtott fehér-zöld csokrokat viszik, a lányoknak pedig a színes orchidea, flamingóvirág-körcsokrok a keresettek. Átlagosan hétezer forintot költenek virágra ballagáskor. Nem jellemző már, hogy kérnek szalagot és a plüssfigurát a virágok közé.

Volt, aki már tavaly novemberben leadta éttermi foglalását ballagásra, de a többség az elmúlt hetekben érdeklődött a somogyi vendéglátó egységekben. – Átlagosan 6–8 személyre foglalnak a családok, de előfordul 30–40 fős asztaltársaság is – mondta el Limbek Csaba, a Dorottya Bistro és Trattoria La Prima étterem üzemeltetője. – Négyfogásos ballagási menüvel készülünk, amelyben húsleves, pörkölt, sültes tál és desszert található. Öt-hat­ezer forintba került egy főre az ebéd, kérésre glutén- és laktózmentes ételt is szervíroznak. Kiemelte: a koronavírus-járvány miatt az elmúlt két évben nem volt lehetőség a ballagási ebédekre, talán ezért is várakozáson felüliek a foglalások, sokan választják az éttermeket az otthoni készülődés helyett.



Fotó: Lang Róbert