Felismerték ugyanis, hogy ennek segítségével a hulladék növényzet nem elrohad, hanem humusz képződik belőle, s közben meleg vizet is képes előállítani.



Az ÖKO 2002 Kft. kaposvári családi vállalkozásként olyan komposztkazánt épített, mely gyorsabban bonyolítja le ezt a folyamatot mint a természet, mégpedig szabályozott körülmények között. A Somfalvi László fiai által vezetett cég innovációja annál is fontosabb, mert az utóbbi években rendkívüli módon megszigorodtak a környezetvédelmi szabályok. Már a falvakban is tilos elégetni a növényi hulladékot, az állati eredetű trágya elhelyezése pedig még ennél is problémásabb. A helyben telepített, bővíthető komposztkazán működését éppen ez a két anyagfajta táplálja.



A kaposvári komposztkazán „héja” rendkívül jó hőszigetelő könnyűbetonból készült, melyet az ÖKO 2002 Kft.-nél fejlesztettek ki. A tíz köbméteres beltérben százhúsz méter hosszú csővezetékrendszer szállítja a vizet, fújja be a levegőt. Működését beépített számítógépes rendszer vezérli, melynek alapja a komposztkazánban elhelyezett hatvannégy szenzor. A komposztkazánba befért hatvankilenc köbméternyi fű, a rendszer által rögzített legmagasabb belső hőfok csaknem elérte a hetven Celsius-fokot.



A további fejlesztés célja, hogy a komposztkazánban zajló folyamatok minél pontosabban megismételhetők legyenek, s kiderüljön, milyen bevitt anyagösszetétel esetében működik a leghatékonyabban a rendszer, közben pedig minél alacsonyabbra sikerüljön szorítani a költségeket.