A Húsvéti Milliók elnevezésű játékunk időtartama alatt a Sonline.hu portálunk címlapján kellett megkeresni a játék logóját és helyesen kellett válaszolni a megjelölt cikkben feltett kérdésekre.



Durcsán Zsuzsanna balatonboglári olvasónknak igazán jó húsvétja lesz az idén, mivel egymillió forintot nyert lapunk játékával. A fiatal boglári nő elmondta: nagyon meglepődött, amikor megtudta, hogy nyert. – Arra számítottam, hogy a havi nyertesek között esetleg felbukkan az én nevem is, de mivel ott nem szerepelt, már letettem az egészről – mondta Durcsán Zsuzsanna. – Pár napja azonban megcsörrent a telefonom. Felhívott egy hölgy a Mediaworks-től, hogy gratuláljon a nyereményemhez.



A boglári nő elmondta: legszívesebben utazásra fordítaná a megnyert összeget, s elmenne nyaralni a pénzből, de a józan belátás győzött és inkább befekteti a milliót. Hozzátette: közepesen nehezek voltak a kérdések, a kötelező 15 pontot viszonylag könnyen összegyűjtötte.

Azt is elmondta: nyereményjátékokkal szokott próbálkozni, de internetes játékban most vett részt először. A Sonline.hu-n keresztül tájékozódik a legfontosabb helyi hírekről, rendszeresen olvassa cikkeinket online felületeinken. – A családom tagjai ötven éve előfizetői a Somogyi Hírlapnak, én pedig az elektronikus változatot, a Sonline-t olvasom rendszeresen. Így láttam meg azt is, hogy lehetőség van egymillió forintot nyerni, tette hozzá Zsuzsanna.

Koszorus Rita

Fotó: Németh Levente