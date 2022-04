A bejáratnál egy ipari robot keltette fel a diákok figyelmét a Kaposvári Campus karriernapján. Ez az eszköz nagy segítséget nyújt a dolgozóknak egy-egy kávégép összeszerelésében. Harmincöt vállalat, szervezet mutatta be a standoknál tevékenységét és kínált lehetőségeket a fiatalok számára. Nagy Marcell mezőgazdasági technikusnak tanul a Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskolában. – Nyaranta dolgoztam a mezőgazdaságban, idén is szeretnék és bízom benne, hogy szeptembertől a helyi egyetem hallgatója leszek – tette hozzá a 13. osztályos diák. Sok fiatal már 16 éves kora óta dolgozik alkalomszerűen. – Dolgoztam kereskedelemben, hoszteszként, de szeretnék nyáron idénymunkát vállalni, például kukorica címerezést – mondta el Horváth Anna. Gombos Péter, a MATE Kaposvári Campus, főigazgató-helyettes köszöntőjében azt mondta, szeretnék, ha hallgatóik olyan cégekkel találkozhassanak a karriernapon, akik munkát kínálnak számukra. – Napjainkban már nagyon ritka, hogy valakinek az első munkahelye a nyugdíj előtt az utolsó is lesz, nyitottnak és rugalmasnak kell lenni a folyamatosan változó munkaerőpiacon és nagy öröm számunkra, ha egy-egy vállalatnál egykori hallgatóinkkal találkozunk – emelte ki Gombos Péter.

Forrás: Lang R

Az egyik kaposvári kiállítónál több mérnök hallgató tölti szakmai gyakorlatát. – Nagyon fontos számunkra az utánpótlás, közel száz mérnökünk van, akik egy része már nyugdíj előtti és bízunk benne, hogy pótolni tudjuk őket a fiatalokkal – mondta el Fábián Balázs, a Videoton Elektro-PLAST Kft. ügyvezető igazgatója. – A vezetőink nagy része belülről nőtte ki magát. Ritka, hogy kívülről ejtőernyőztettünk volna valakit a szervezetbe, pár év alatt el tudnak jutni arra a szintre, hogy csoportvezetők legyenek, vagy akár a funkcionális egységeket is irányíthassák – tette hozzá az igazgató.

– Egyetemi hallgatóknak szakmai gyakorlati lehetőséget kínálunk, duális képzőhely vagyunk a szakiskolásoknak és mellett várunk fiatal munkavállalókat is a gyártósorainkra – mondta el Kissné Huszár Beáta, a Kaposvári Villamossági Gyár HR vezetője. – A diákmunka szezon küszöbén állunk, a személyi jövedelemadó mentesség révén 15 százalékkal többet kereshetnek a 25 év alatti fiatalok – mondta el Dakó Roland, a Viapan Group kaposvári kirendeltség-vezetője. Hozzátette: tavaly 4500 diák fordult meg náluk.

Gyakornokból állandó munkatárs

Csötönyi Orsolya lótenyésztő agrármérnökként végzett a MATE Kaposvári Campusán. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál töltötte gyakorlatát és állást is ajánlottak neki tavaly júniusban. – Mesterképzésen tanulok és dolgozom mellette, szerintem a karriernap az első kapcsolódási pont, amely lehetőségeket kínál a fiataloknak – tette hozzá a fiatal. Bogdán Kinga tanítóként végzett 2016-ban, majd egy tanodában dolgozott, utána pedig a Duráczky iskolába került, ahol angolt tanít. – A karriernapon személyesen meg tudnak minket ismerni a fiatalok, bemutatjuk tevékenységünket és jó tanácsokkal is ellátjuk őket – tette hozzá a tanító.