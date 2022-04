A település három beadott pályázatát is pozitívan bírálták el. Bodor Zoltán, a falu polgármestere érdeklődésünkre elmondta, a Petőfi és a József Attila utca aszfaltozására 32 és fél millió forintot kaptak, ebből a nyárra több száz méter hosszan tudják felújítani az utat.



Fűnyíró traktort és egy vállra akasztható, damilos gépet is vásárol az önkormányzat, erre 3 millió 900 ezer forint támogatást nyertek. – A két eszközzel gyorsabban és hatékonyabban tudjuk majd gondozni a közterületeinket – fogalmazott Bodor Zoltán. A polgármester hozzátette, 5 millió 800 ezer forint kulturális támogatáshoz is hozzájutottak. Ennek köszönhetően egy új, kultúrfelelős munkakört is létre tudnak hozni a településen. A támogatásból fedezik majd a dolgozó egyéves bérét, és jut pénz programokra, valamint eszközökre is – hangsúlyozta Magyaregres polgármestere.