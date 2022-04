A MÁV-Start az utóbbi években több, a belföldi turizmust élénkítő napijegyet vezetett be a legnépszerűbb területeken. A tavalyi értékesítési időszakban több mint harmincezren utaztak a napijegyekkel. A Balaton24 és a Balaton72 korlátlan számú utazásra jogosít a Balaton körül. Ezek a konstrukciók jó lehetőséget biztosítanak a már a Balatonnál nyaralóknak a tó partján elérhető turisztikai látványosságok felkeresésére is. A megújult Balaton24 és Balaton72 érvényes a Volánbusznak a tó keleti partján közlekedő járataira is. Így a napijeggyel körbe lehet utazni a Balatont, valamint el lehet jutni olyan népszerű turisztikai látványosságokhoz is, ahova vasúttal nem, például Tihany­ba. A jegyek április 15-étől november 1-jéig minden napra megválthatók.



A tavaly bevezetett Bakony napijegy a Cuha völgyében futó Veszprém–Győr vasútvonalon és a Volánbusz néhány környékbeli járatán korlátlan utazási lehetőséget biztosít az érvényesség napján. Múlt évben 1300 ilyen terméket értékesítettek. A Bakony-napijegy április 15-étől június 18-ig és augusztus 29-től október 31-ig csak szombati, vasárnapi és ünnepnapi közlekedési rend szerinti napokra váltható meg, június 19-től augusztus 28-ig azonban minden napra megvásárolható.