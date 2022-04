Átlagosan másfél kilogrammos sonkával, tormával, kaláccsal, csokoládéval, nápolyival, egy kiló almával és egy üveg szörppel lepte meg a családokat az ötvöskónyi önkormányzat az elmúlt napokban. A halmozottan hátrányos helyzetű településen 282 család kapott a húsvéti csomagból. Szabad Józsefné polgármester megkeresésünkre elmondta, a valamivel több mint 900 lelkes faluban tucatnyi sokgyermekes család él, ezért is találták ki egy évvel ezelőtt, hogy nemcsak karácsonykor, hanem a feltámadás ünnepén is meglepik a helyieket. A település vezetője hozzátette, a húsvéti meglepetéscsomagokat több mint 1 millió 200 ezer forint értékben állították össze.



Magyaregresen 190 család kapott ajándékot a napokban. Az önkormányzat évek óta ad sonkát és tojást a helyieknek húsvét alkalmából. Bodor Zoltán polgármester elmondta, minden háztartás ünnepét 10 tojással és egy kisebb sonkával tették szebbé. – Szerencsére a falunkban vannak olyan családok, akiknek nem kell nélkülözniük, ezért az ajándékcsomagot felajánlották nehezebb helyzetben élőknek – mondta a település vezetője. A magyaregresiek már kedden megkapták a 640 ezer forint értékű élelmiszert, ezért húsvétra minden család asztalára kerül ünnepi étel.



Kisbajomban pénzzel segítették a családokat. Szelidné Gerencsér Angyalka polgármester kiemelte, tavaly húszezer forintot adtak mindenkinek, de a megnövekedett árak miatt az idén úgy döntöttek, hogy ötezer forinttal megemelik a támogatás összegét.



– Azt érzem és látom, hogy nagyon sok családnak van szüksége erre a 25 ezer forintra – hangsúlyozta a település vezetője. – Sok a munkanélküli, többen segélyből, valamint a létminimum alatt élnek. Vannak egyedül élő, idős emberek is a faluban, akik támogatásra szorulnak. Ez egy szabad-felhasználású támogatás, mindenki arra költi el a pénzt, amire éppen szüksége van – emelte ki Szelidné Gerencsér Angyalka.



Heresznyén a helyi roma önkormányzat lepte meg a cigány családokat húsvétkor. Sonkát, tésztát, tojást és üdítőt adományoztak összesen 25 háztartásnak, mondta el érdeklődésünkre Rengel László, Heresznye polgármestere.



Karaj, szalámi és ünnepi koccintás



Több somogyi cég is gondolt dolgozóira az elmúlt napokban. Hollósy Tibor, a Kometa 99 Zrt. ügyvezető igazgató-helyettese, beszerzési igazgatója kérdésünkre azt mondta, 870-en kaptak egy rúd téli szalámit, valamint vákuumfóliába csomagolt csont nélküli karajt. Hollósy Tibor hozzátette, minden évben gondolnak a munkavállalókra, a húsvét mellett karácsonykor is ajándékkal lepik meg dolgozóikat. Az élelmiszerboltok, a nagyobb gyárak is kedveskednek valamilyen aprósággal húsvétkor és olyan vállalkozások is vannak a megyében, ahol kisebb állófogadást rendeznek.

Kelemen Csaba, a mezőcsokonyai Csányi pékség tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, szombat hajnalban, amikor véget ér a műszak a sütődében, együtt koccintanak majd a dolgozókkal.





Fotó: Lang Róbert