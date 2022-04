A Táncsics és a katolikus gimnázium is ugyanazt a helyet foglalja el a százas listán, mint egy évvel korábban. A két középiskolán kívül – csakúgy, mint tavaly – egyetlen somogyi intézmény sem került be a HVG által rangsorolt legjobb gimnáziumok közé. A kiadvány szerkesztői a korábbi években megszokott módon figyelembe vették a matematikai és a szövegértési kompetenciamérés, a történelem-, a magyar-, a matematika- és a nyelvi érettségi eredményét, valamint az emelt szintű vizsgák arányát is.

A kiadvány első helyén a budapesti Eötvös- és Fazekas-gimnázium szerepel, a harmadik legjobb oktatási intézmény az ELTE Radnóti-gyakorló gimnáziuma lett. A tíz legjobb középiskola egy kivételével a fővárosban található, csak a debreceni Fazekas fért be a legjobb 10 közé. A hajdúsági intézményt a nyolcadik helyre rangsorolták.

Varga Bálint a Nagyboldog­asszony-katolikus gimnázium igazgatója érdeklődésünkre elmondta, évről évre bekerülnek az ország száz legjobb középiskolája közé, ami amellett, hogy nagy öröm, a pedagógusok munkájáról is jó visszajelzés az intézménynek. – Nemcsak arra törekszünk az iskolában, hogy megtanítsuk a tananyagot, odafigyelünk a kompetenciafejlesztésre is – hangsúlyozta Varga Bálint. – Azt látom, hogy a diákok tanulmányi átlaga jó, bár a kilencedik évfolyamon tapasztalható egy kis visszaesés. Nyilván az általános iskola utáni váltás miatt fordulhat ez elő. A tizedik osztálytól kezdve azonban folyamatosan javulnak a gyerekek eredményei. A legjobb átlagot elsősorban a végzős hallgatóink érik el. Egyre tudatosabbak lesznek, amikor megtalálják a továbbtanulási irányukat – mondta Varga Bálint. A katolikus iskola igazgatója hozzátette, az érettségizők 85-90 százaléka továbbtanul, a többi diák pedig valamilyen szakmát szeretne szerezni.

A középiskolások zöme azonban nem a rangsor alapján választ intézményt. Horváth Erzsébet, a katolikus gimnázium 11. osztályos tanulója elmondta, mind az öt testvére az egyházi intézményben végzett, ezért nem volt kérdés számára, hogy az általános iskola után hol tanuljon tovább. Gundy Gergő azt mondta, örül, hogy a katolikus iskola is bekerült a száz legjobb oktatási intézmény közé, azonban ha most jelentkezne középiskolába, nem emiatt jelölné meg az intézményt. Hasonló volt a véleménye Tóth Dorina Evelinnek is. A diák szerint nem számít, hogy az iskola hányadik a listán, az a fontos, hogy jó legyen a képzés.



Helyén kell kezelni minden egyes listát

Vámosi László a Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója úgy fogalmazott, helyén kell kezelni a HVG listáját, mert ha a kiadvány szerkesztői az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) eredményeit is néznék, akkor előkelőbb helyen végezne a gimnázium. Legutóbb az ország vidéki iskolái között a 4., országosan a 8. helyet szerezte meg az iskola. Vámosi László kiemelte, az iskolájukba jelentkező diákok többsége kitűnő tanuló, s akik sikeresen írják meg a központi felvételit, utána is jól teljesítenek. Hozzátette, a több mint 140 végzős diák közül többen orvosnak, fogorvosnak, állatorvosnak tanulnak tovább, de sokan választják a közgazdász- és a pszichológiai képzést is.



Fotó: Lang Róbert