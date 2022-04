– Mindenkinek jutott vödör? – kérdezte Horváth Tibor, a Zselic Alapfokú Művészeti Iskola tánccsoport vezetője a legényeket. Néhány pillanat múlva bebizonyosodott az összes látogató előtt: az ifjak a hagyományokhoz híven, felkészülten érkeztek a helyszínre... Három portán zajlott a locsolkodás, a rinyakovácsin kezdődött, ahol a többi közt szennai, törökkoppányi és csökölyi népviseletbe bújt lányok várták a fiúkat.

– Na, ezek a lányok biztos nem hervadnak el – mondta nevetve egy fiatal nő, miközben fotókon örökítette meg a nagyszabású locsolkodást. Ezután a kisbajomi és a csökölyi portán folytatódott a program. Utóbbin a zselici karikázó és a húsvéthétfőn című koreográfiát is előadták a táncosok, s a művészeti iskola tanáraiból és növendékeiből álló zenekar gondoskodott a talpalávalóról. Kovács-Hegedűs Elvira, a skanzen szervezője azt mondta: nemcsak a vendégek, hanem a közreműködők is rendkívül várták a a húsvéti forgatagot. A koronavírus járvány miatt korábban elmaradtak a rendezvények, s ezúttal bőséges programmal igyekeztek kedveskedni. Húsvéti ételkóstoló és szagos víz készítés is gazdagította az összejövetelt, s nagy figyelmet fordítottak az apróságokra. Akadt, aki egy röpke körhintázás után a lengőtekét próbálta ki, ezután babzsák dobálásban tette próbára ügyességét.