Egy nő volt a vonalban, aki Mónikaként mutatkozott be, és azzal kezdte, hogy a DRV és az E.ON megbízásából telefonál, mert a kiválasztott fogyasztók egy nyereményjátékban vehetnek részt, amelyben egymillió forintot nyerhetnek, de ehhez meg kellene adnia az adataikat. Ezt kérték a nyugdíjas kadarkúti asszonytól is, de azt felelte, hogy az áram és a gázfogyasztás számlája a párja nevére érkezik, és nem adja meg az adatait, mert azt sem tudja, hogyan jutottak a telefonszámához. A hívó erősködött, mire Rajz Józsefné kinyomta a telefont. Felbosszantotta az eset, mert néhány hónapja már történt vele hasonló, és a környezetében is tud ilyen megkeresésekről. Mindenkit igyekszik figyelmeztetni, nehogy pórul járjanak.

Nincs szó semmilyen nyereményjátékról, válaszolta Lakatos Edina, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. sajtószóvivője. Ha indítottak volna hasonló akciót, arról az érdeklődők minden információt megtalálhattak volna a szolgáltató honlapján, természetesen az adatvédelmi szabályok közlésével együtt, tette hozzá. Időről időre előfordulhatnak csalási kísérletek, ezért megköszönik, ha az ilyen esetekről a fogyasztók bejelentést tesznek, mert így fordulhatnak a hatóságokhoz. Varga Ivett, az E.ON Hungária Zrt. sajtószóvivője megerősítette, hogy ők sem indítottak nyereményjátékot. A telefonos csalási kísérletek helyett szerinte ma már az a gyakoribb, hogy a csalók megszerzik a fogyasztók e-mail-címeit, és számlának tűnő elektronikus levelet küldenek nekik. Ezeknek az e-maileknek a többségében azonban nem stimmel a feladó, és olyan kifejezésekkel vannak tele, mintha a Google-fordító készítette volna a magyar szöveget. Az is előfordul, hogy trükkös tolvajok kérnek bebocsátást a családi házakhoz a szolgáltatóra hivatkozva, ezért érdemes ellenőrizni a bebocsátást kérőket. Az ügyfelek az őket személyesen felkeresőktől kérjenek fényképes vállalati igazolványt vagy hivatalos meghatalmazás felmutatását, ennek hiányában senkit ne engedjenek a lakásba. Ne írjanak alá semmilyen dokumentumot addig, amíg meg nem bizonyosodtak róla, kivel állnak szemben. Kovács Gábor