Egy súlyos, méretes, tartalmas, az időktől látszólag már nagyon megkopott alkotást, a könyvek könyvét mi is kézben tarthattuk a kaposvári székesegyházban szerdán. Az 1732-ben bőrkötésben kiadott Káldi György-féle biblia két hete került a felújított Kossuth téri templomba. Varga Péter plébános elmondta, a különleges, nagy eszmei értékű könyv több száz évvel ezelőtt fordulatot hozott a magyar nyelvben is. Sok mondatformálás, közmondás illeszkedett be azóta a mindennapi nyelvhasználatba. – A szentírásból való például az a közmondásuk: „aki másnak vermet ás, maga esik bele” vagy „aki nem akar dolgozni, ne is egyék”. Rengeteg szavunkat is a bibliának, a magyar fordításnak köszönhetjük, egyik ilyen a matuzsálem – fogalmazott Varga Péter.

– A Nagyszombaton 1732-ben kiadott szentírás nekünk a könyvek könyve, az Isten szava, hiszen valljuk, hogy ez nemcsak egy hagyományos könyv, regény, történelmi leírás, hanem könyvek gyűjteménye – mondta Varga Péter. – A katolikus felosztás szerint 72-nek. Az ószövetség 45, az újszövetség 27 könyvet tartalmaz. Több ilyen régi biblia maradt meg a katolikus egyházban, mivel akkoriban kevesebbet forgatták. A protestáns egyházakban előtérben volt a biblia, naponta „használták” az emberek, de a katolikus egyházban úgynevezett felügyelet mellett olvasták a hívek. Emiatt nem kopott meg annyira és maradt meg ilyen jó állapotban.