Az egyik biztosítótársaság újbudai értékesítési igazgatóságának munkatársai vettek részt a munkában, összesen harmincan kapcsolódtak a programba. Merczel István, a Sefag Zrt. erdőgazdálkodási osztályának vezetője azt mondta: az elültetett fafaj a térség, Belső-Somogy jellegzetes fája. – Több fásítási program zajlik az országban, melyek hosszú távon is rendkívül fontosak – hangsúlyozta. – Ez a mostani akció is ebbe a sorba illik. Az önkéntesek egy csoporttréning keretében dolgoztak, az ültetés után megnézték a Nagysalléri Múzeumot és a Sziágyi Erdei Iskolát is.

A szakember azt is közölte, a Sefag Zrt. 83 ezer hektárt kezel, megyénk erdősültsége 29 százalékos. Harsányi Miklós