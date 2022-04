1:24

Márki-Zay elismerte a vereségét



Elismerte a Fidesz választási győzelmét Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje vasárnap este Budapesten. A Városligeti Műjégpályán úgy fogalmazott: "Ugyanúgy le vagyok taglózva, mint mindenki más. Nem akarom titkolni a csalódottságomat, a szomorúságomat, soha nem gondoltuk volna, hogy ez lesz az eredmény."



Az ellenzéki politikus rendkívül egyenlőtlennek nevezte a küzdelmet, de azt mondta, nem vitatják az eredményt, azt azonban igen, hogy demokratikus és szabad lett volna a verseny.

1:13

Hajrá, Viktor, tisztelet a szabad magyar népnek!



Az olasz politikusok közül elsőként Matteo Salvini gratulált a Fidesz győzelméhez.

00:50

A miniszterelnök közösségi oldalán posztolt egy képet, amelyen a fővárosi Bálnánál látható a vasárnap esti győzelmi beszéde után. "Győztünk!" - írta a fotóra a kormányfő, aki a kép alatt hozzátette: "Köszönjük!"

00:37

91,06 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

91,06 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 53,49 százalék, ellenzéki összefogás: 34,63 százalék, Mi Hazánk: 6,28 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 94,07 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 56 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata: 1 mandátum.

00:05

23:59

87,85 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

87,85 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 53,64 százalék, ellenzéki összefogás: 34,48 százalék, Mi Hazánk: 6,31 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 92,01 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 56 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata: 1 mandátum.

23:40

81,29 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

81,29 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 53,96 százalék, ellenzéki összefogás: 34,18 százalék, Mi Hazánk: 6,34 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 87,54 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

23:30

Móring József Attila, a 3. választókerület Fidesz-KDNP közös országgyűlési képviselő-jelöltje 91 százalékos feldolgozottság mellett a szavazatok 59 százalékát szerezte meg. A képviselő a somogyvári eredményvárón stábunknak elmondta: most ünnepelnek egy nagyot, kifújják magukat, de a naptárban már rengeteg program és találkozó szerepel például a Magyar Falu Programmal, a TOP Pluszos pályázatokkal kapcsolatban, így a munka folytatódik ezután is.



23:20

Szászfalvi László a 2. számú választókerület Fidesz-KDNP közös országgyűlési képviselő-jelöltje 93,91 százalékos feldolgozottság mellett a szavazatok 59,07 százalékát kapta a választókerületben élő voksolóktól. A politikus nehezen öntötte szavakba gondolatait a beérkező eredmények láttán.

– Egyrészt óriási győzelem ez, amit mindenkinek köszönök. Az elmúlt hónapokban rengeteget dolgoztak a munkatársaim, az aktivisták, hogy valósággá tegyük ezt. Nagyon köszönöm támogatóinknak, akik elmentek és ránk szavaztak. Köszönöm a választók bizalmát, ez egy óriási legitimáció és bizalom, amelyet köszönök és igyekszem a munkámmal meghálálni, mondta a Sonline érdeklődésére Szászfalvi László.

23:10

Gelencsér Attila, az 1. számú választókerület Fidesz-KDNP közös országgyűlési képviselő-jelöltje 81 százalékos feldolgozottság mellett a szavazatok 48 százalékát gyűjtötte össze.

A képviselő a kaposvári eredményvárón családja körében meghatódva köszönte meg a választóknak a bizalmat a történelminek nevezett sikerhez.

23:00

22:45

67,29 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

67,29 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,85 százalék, ellenzéki összefogás: 33,36 százalék, Mi Hazánk: 6,44 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 78,05 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

Forrás: Bukovszki Péter

22:30

Navracsics Tibor lehet a befutó Tapolcán

A Veszprém megyei 3. választókerületben 64,66 százalékos feldolgozottság mellett Navracsics Tibor (Fidesz-KDNP) 49,54 százalékkal (14 342 szavazattal) vezet az ellenzéki összefogás jelöltje, Rig Lajos előtt, aki 45,8 százalékon (13 259 szavazat) áll.

Így áll a somogy megyei feldolgozottság, és a jelöltek eredményei

22:05

Witzmann: Minden várakozást felülmúlt az eredmény

Witzmann Mihály, a 4. választókerület Fidesz-KDNP közös országgyűlési képviselő-jelöltje a szavazatok 68 százalékos feldolgozottságánál a választók több mint 60 százalékának szavazatát gyűjtötte össze.

A képviselő kérdésünkre elmondta: minden korábbinál magasabb támogatottságot kapott a választókerületben élőktől.

– Minden korábbi várakozásomat felülmúlja az eredmény. Szeretnék köszönetet mondani a választókerületemben élőknek azért a bizalomért, amellyel kitüntettek az országgyűlési választáson. Természetesen szeretném megköszönni a segítőinknek, kollégáimnak és a családomnak is a kitartást és a türelmet, támogatást. Ez a minden eddiginél magasabb támogatottság egyúttal óriási felelősség is ez, hiszen a bizalom az egy rendkívül fontos értékes ám törékeny dolog, ahogy eddig is úgy a jövőben is úgy fogok dolgozni hogy ezt a bizalmat megháláljam és a legjobb tudásom szerint szolgáljam a választókerületem fejlődését.

22:01

Nemzetközi megfigyelő: rendben zajlottak a választások

– A jogállamiság kritériumait és a szabad titkos választások szabályait a legmesszebbmenően tiszteletben tartó választási rendszert tapasztaltunk – fogalmazott Jorge Buxadé. Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) európai parlamenti frakciójának elnökségi tagját, a spanyol jobboldali Vox politikusát a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a magyar választások apropóján szervezett eredményváró estjén a rendkívüli létszámú EBESZ-misszióról, illetve a magyar–ukrán határon szerzett tapasztalatairól is kérdezték.

21:53

A Nemzeti Választási Iroda által közölt legfrissebb adatokat. Somogyban átlagosan közel 43 százalékos a feldolgozottság.

Az 1. választókerületben közel 52 százalékos feldolgozottság mellett Gelencsér Attila a szavazatok 49 százalékát birtokolja, míg Varga István csaknem 33 százalékkal áll.

A 2. választókerületben 60 százalékos feldolgozottság mellett Szászfalvi László 63 százalékkal vezet, míg Ander Balázsra a szavazók 32 százaléka voksolt.

A 3. választókerületben 73 százalékos feldolgozottságnál Móring József Attila gyűjtötte be a voksok 59 százalékát, míg Steinmetz Ádám a szavazatok 33 százalékát nyerte el.

A 4. választókerületben 75 százalékos feldolgozottságnál Witzmann Mihály nevéhez a választók 60 százaléka húzott ikszet, míg Potocskáné Kőrösi Anita közel 35 százalékkal áll.

21:33

28 százalékos feldolgozottságnál továbbra is vezet a Fidesz

28,08 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,36 százalék, Ellenzéki Összefogás: 29,44 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 41,19 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

21:25

A jelenlegi állás szerint így alakul a mandátumok száma.

21:20

21:10

A Nemzeti Választási Iroda közölte a legfrissebb adatokat. Somogyban átlagosan közel 17 százalékos a feldolgozottság.

Az 1. választókerületben közel 28 százalékos feldolgozottság mellett Gelencsér Attila a szavazatok 50 százalékát birtokolja, míg Varga István csaknem 33 százalékkal áll.

A 2. választókerületben 45 százalékos feldolgozottság mellett Szászfalvi László 67 százalékkal vezet, míg Ander Balázsra a szavazók 28 százaléka voksolt.

A 3. választókerületben 48 százalékos feldolgozottságnál Móring József Attila gyűjtötte be a voksok 62 százalékát, míg Steinmetz Ádám a szavazatok 31 százalékát nyerte el.

A 4. választókerületben 46 százalékos feldolgozottságnál Witzmann Mihály nevéhez a választók 62 százaléka húzott ikszet, míg Potocskáné Kőrösi Anita közel 34 százalékkal áll.

20:30

Witzmann Mihály és Varga István országgyűlési képviselőjelöltek közösségi oldalukon köszönték meg a szavazók aktivitását.

20:20

A Somogyból külföldre költözött választópolgárok közül is többen az urnákhoz járultak. Volt, aki hazautazott az országgyűlési választás és népszavazás kedvéért és olyan is, aki nagykövetségen adta le voksát. Bővebben itt olvashatsz erről.

A mernyei származású Borongics Péter az Egyesült Királyságban, Londonban élt a szavazati jogával vasárnap délelőtt.

20:10

Megkezdték a levélszavazatok felbontását

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor megkezdte az országgyűlési választásra és a népszavazásra hozzájuk érkezett csaknem 140 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Az NVI összesen 456 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe.

Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel, és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát. Az NVI munkatársai először felbontják a levélszavazatok kis borítékait, majd szétválogatják az országgyűlési választás és a népszavazás szavazólapjait. Ezt követően kezdik meg a szavazatok szkennelését, majd kétszer kézzel is átszámolják a voksokat.

Vasárnap reggelig 225 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 140 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált.



20:00

Potocskáné Kőrösi Anita és Ander Balázs országgyűlési képviselőjelöltek is megköszönték a szavazóknak a megjelenést.

19:55

Urnát bontottak a kaposvári 35-ös számú szavazókörben.

19:45

Gulyás Gergely: egy ilyen magas választási részvétel a demokrácia győzelme

A Miniszterelnökség vezetője mindenkinek köszönetet mondott, aki élt az állampolgári jogával. Hozzátette: közel 100 ezer aktivista vett részt a kormánypártok mellett - erről bővebben itt olvashat.

19:40

Közvélemény-kutató: a Fidesz-KDNP nyerhette a választást



Várhatóan a Fidesz–KDNP nyeri a 2022-es országgyűlési választást, a kormánypártok 121 mandátumot kapnak a Medián felmérése szerint – mondta Hann Endre, a közvéleménykutató ügyvezető igazgatója vasárnap az urnazárást követően, az RTL Klub műsorában.

19:30

Gelencsér Attila, Szászfalvi László és Móring József Attila országgyűlési képviselőjelöltek közösségi oldalukon köszönték meg a szavazók részvételét.

19:20

A 18:30-as adatok alapján megyénkben a négy évvel ezelőttihez hasonló volt a részvételi arány. A somogyi szavazók 65,76 százaléka voksolt.

A nagyobb városok közül Siófok maradt a legaktívabb, közel 71 százalékos részvétellel.

19:10

Hivatalosan befejeződött a szavazás

Vasárnap este 7 órakor hivatalosan befejeződött a szavazás az ország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 243 szavazókörben az országgyűlési választáson és a népszavazáson. Azok a szavazni akarók, akik már a sorban állnak, még leadhatják a voksukat.

A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok hozzákezdhetnek a voksok szétválogatásához és összeszámlálásához.

A szavazatszámláló bizottságok először leragasztják az urnák nyílását, majd több adminisztratív feladatot is el kell végezniük, mielőtt az urnákat felbonthatnák: összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát.

Csak ezek után bonthatják fel az urnákat, de addig nem kezdik el a szavazókörökből érkező eredményadatok közlését, amíg valamennyi szavazókör be nem zár, az utolsó választópolgár is le nem adta a voksát.

Nyolcvanhat külképviseleten befejeződött a szavazás



A Nemzeti Választási Iroda szerint 86 országban fejeződött be a voksolás, ezekben 15 548 választópolgár regisztrált a szavazásra. Az országgyűlési képviselők választásán 8303 választópolgár adta le a szavazatát (53,4 százalék), a népszavazáson pedig 8196-an szavaztak (52,7 százalék) ezeken a külképviseleteken.

19:00

Nem vizsgálhatja a szeméttelepen talált levélszavazatok ügyét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB)



Az NVB 9:4 arányban elutasította Hadházy Ákosnak a levélszavazatok ügyében tett kifogását. Határozatában a testület arra hivatkozott, hogy a választási eljárási törvény Magyarország területére terjed ki, így az NVB hatáskör hiányában nem vizsgálhatja ismeretlenek Románia területén kifejtett tevékenységét. Az eset nyilvánosságra kerülése után az NVI feljelentést tett az ügyben.

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az NVB ülésén egy jogorvoslat elbírálása során elmondta: eddig az NVI-hez 225 ezer levélszavazat érkezett vissza, az ellenőrzés során 43 olyan borítékot találtak, amelynél a válaszborítékot a Magyar Posta biztonsági okokból, a saját szabályzatának megfelelően átlátszó borítékba csomagolta át. Hozzátette: a posta átcsomagolásait egyelőre nem bontották fel. Megvárják az összes levélszavazat beérkezését, és az összes ilyen átcsomagolt válaszborítékot külön gyűjtik és a jelölőszervezetek delegáltjaival együtt vizsgálják meg és döntik el, a sérülés mértéke hogyan befolyásolja a válaszboríték érvényességét.

18:50

Szavazásra buzdították stábunkat a kaposújlaki voksolók.

18:40

A Nemzeti Választási Iroda 17 órai információi alapján az eddig szavazók részvételi eredményei szerint az alábbi sorrend alakult ki a a megyeszékhelyek közt:

1. Veszprém 68,98 százalék

2. Székesfehérvár 67,79 százalék

3. Szombathely 67,33 százalék

4. Eger 67,16 százalék

5. Békéscsaba 66,32 százalék

6. Zalaegerszeg 65,13 százalék

7. Szekszárd 64,97 százalék

8. Győr 64,82 százalék

9. Kecskemét 64,20 százalék

10. Szolnok 63,32 százalék

11. Kaposvár 62, 95 százalék

12. Nyíregyháza 62,94 százalék

13. Debrecen 62,55 százalék

14. Szeged 61,96 százalék

15. Pécs 61,31 százalék

16. Tatabánya 60,57 százalék

17. Miskolc 59,26 százalék

18. Salgótarján 57,90 százalék

A statisztikák alapján Kaposvár a középmezőnyben helyezkedik el Pécset megelőzve. Ugyanakkor a régió másik megyeszékhelye, Szekszárd előttünk van részvételi arány tekintetében.



18:30

Somogyban hétezernél is több első szavazó választhat, néhány ifjú voksolóval beszélgettünk videónkban.

18:20

Potocskáné Kőrösi Anita országgyűlési képviselőjelölt is családjával együtt ment szavazni.

Neszményi Zsolt megyei kormánymegbízott Öreglakon adta le voksát.

Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere unokájával állt urna elé.

18: 15

Néhány somogyi településen kiemelkedően magas a részvételi arány, igaz néhol 100 alatti a szavazatra jogosultak száma. Így például Libickozmán, ahol mindössze négy főnek kellene voksolnia és meglenne a teljes részvétel. A somogysimonyi választópolgárok 71 százaléka jelent meg 17 óráig, itt tíz fő nem ikszelt még. A nagyobb lélekszámú Ráksiban is magas a részvételi arány, itt a 365 szavazásra jogosult állampolgár 71,5 százaléka állt urna elé.

18:10

Gelencsér Attila országgyűlési képviselőjelölt családjával voksolt Kaposváron.

17:55

Megyénkben továbbra is a 4. választókerület a legaktívabb, Siófokon a megyei átlagnál is magasabb volt a részvételi arány a Nemzeti Választási Iroda 17 órai tájékoztatása szerint.

17:45

A legfrissebb, 17 órai adatok alapján a somogyi részvétel kicsivel magasabb mint négy évvel ezelőtt volt ilyenkor.

17:30

Szavazás közben derült ki, hogy covidos

A szomszédos Tolna 2-es választókerületben Dombóváron az 5. számú szavazókör egyik szavazatszámláló bizottsági tagja jelezte, hogy rosszul van: szédült és verejtékezett. A szavazást a szavazatszámláló bizottság fél egy után nem sokkal felfüggesztette, mentőt hívtak. A szakemberek Covid-19 tesztet végeztek a sápadt bizottsági tagon, amely pozitív eredményt mutatott. Az érintettet a mentők kikísérték a helyiségből.

Ezután fertőtlenítették, majd átszellőztették a Belvárosi Általános Iskolában található szavazóhelyiséget és mintegy egy óra múlva folytatódhatott a voksolás.

16:55

Újra kellett éleszteni egy szavazót Nagykanizsán



A szavazóhelyiségben egy idős férfi választópolgár, aki a szavazólapját még nem vette át, sorban állás közben rosszul lett és összeesett - írja a Zaol.hu a valasztas.hu információ nyomán. A sorban várakozó orvos végzettségű választópolgár kezdte meg segítséggel az újraélesztést.



A bizottság egy tagja értesítette a szomszédos épületben lévő Katasztrófavédelmi Kirendeltséget. A választópolgár rokona hívta a mentőszolgálatot. A Katasztrófavédelem munkatársai átvették az újraélesztést a mentők megérkezéséig. 10.50 perctől 11.45 percig a szavazást felfüggesztették. A Katasztrófavédelem kiérkezésétől a mentők intézkedésének végéig a bizottság a szavazóhelyiségben volt. A választópolgárok a szavazóhelyiség előtt tartózkodtak. Mivel az urnák és a szavazással kapcsolatos minden irat a teljes intézkedés alatt a szavazatszámláló bizottság látókörében volt, azokat zárolni nem kellett, a voksolás 11.45-től folytatódott.

16:40

Witzmann Mihály országgyűlési képviselőjelölt családjával ment szavazni.

Szászfalvi László országgyűlési képviselőjelölt feleségével adta le voksát.

16:30

Somogyban továbbra is a 4. számú választókerületben a legmagasabb a részvételi arány.

16:10

Móring József Attila országgyűlési képviselőjelölt Somogyváron adta le szavazatát.

15:50

A megyei részvételi arány a legfrissebb, 15 órai adatok alapján 51,64 százalék, mely már közelít a négy évvel ezelőtti arányhoz az adott időszakig.

15:35

A megyében az egyik legalacsonyabb részvételi arány a 11 órai adatok alapján Gigén volt, ahol akkor még csak a jogosultak 7 százaléka, húsz állampolgár adta le voksát, ám 13 órára már közel 21 százalékra ugrott ez a szám.

15:15

Steinmetz Ádám országgyűlési képviselőjelölt Balatonkeresztúron adta le szavazatát feleségével.

14:50

Csaknem négyezer mozgóurnát kértek a megyében vasárnap délig – tájékoztatta portálunkat a Somogy Megyei Területi Választási Iroda. Kaposváron a Liget otthonba harmincegy idős, mozgásában korlátozott lakó szavazott így. A házi karanténban lévő koronavírusos betegek is otthonukban az ajtóban szavazhattak.

14:25

Megyénkben Libickozmán a legmagasabb a részvételi arány, ahol 13 óráig a választásra jogosultak 81,82 százaléka már leadta voksát. Így már csak a névjegyzékről hatan hiányoznak a 100 százalékos részvételhez.

Ez a legkisebb és a legnagyobb szavazókör



A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a legkevesebben Debrétén (11 helybéli és négy átjelentkezéssel szavazó), míg a legtöbben Budapest 2. számú országgyűlési egyéni választókerületében (6139 átjelentkező) szavazhatnak.

14:10

Lezárták a büssüi szavazókört, miután egy voksoló a padlás irányából áramló füstre lett figyelmes. A részleteket itt olvashatod.

13:45

A legfrissebb, 13 órai adatok alapján a részvételi arány Somogyban 38,54 százalékos, mely valamivel elmarad az országos 40 százaléktól.

A négy évvel ezelőtti eredményekhez képest így alakult a részvételi arány a 13 órai adatok alapján.

13:40

Szita Károly, Kaposvár polgármestere is leadta szavazatát.

13:30

Novák Katalin is leadta szavazatát

Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök is leadta szavazatát az először szavazó fiával, Veres Ádámmal a Farkasréti Általános Iskolában kialakított szavazókörben.

13:20

Negyed órán belül ki kell érnie a rendőrnek a szavazóhelyiséghez



A rendőrkapitányságok vezetői gondoskodnak arról, hogy az illetékességi területükön működő szavazatszámláló bizottsági elnökök megkapják a tájékoztatást arról, hogy a rendőröket hogyan lehet gyorsan igénybe venni. A közterületi szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első rendőr 15 percen belül megérkezzen.

Somogyban eddig nem történt kirívó eset, melyet a Nemzeti Választási Irodánál bejelentettek volna.



13:05

Jelentős az először szavazók száma is megyénkben, hiszen 7100-an vannak azok a névjegyzékben, akik életükben első alkalommal élnek alkotmányos jogukkal és adják le szavazatukat a somogyi 434 szavazókör egyikében. Erről bővebben ide kattintva olvashatsz.

12:45

Várdán a megyei és országos átlagnál magasabb a részvételi arány, a jogosultak 31,6 százaléka adta le voksát 11 óráig. Hoztunk néhány fotót a helyszínről.

Fotók: Kovács Tibor

Forrás: TIBOR KOVACS

12:25

Aki rászorul, segítséget vehet igénybe a szavazáshoz

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, akit testi fogyatékosság vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét veheti igénybe. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 250 választópolgár igényelt szavazósablont.

12:15

Somogyban az egyik legmagasabb részvételi arány Libickozmán van, ahol a választásra jogosultak 63,64 százaléka járult urna elé 11 óráig.

11:45

Somogyban a 11 órai adatok szerint 25,82 százalékos a részvételi arány, ami az országos átlagnál egy kicsivel magasabb. Négy évvel ezelőtt 29,89 százalék volt ez a mutató.

A bővebb részvételi adatokat ide kattintva megtekintheted.

Országosan a választásra jogosultak 25,77 százaléka, csaknem kétmillió szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Négy évvel ezelőtt pedig 29,93 százalék voksolt 11 óráig.

11:20

Szijjártó Péter: válasszuk a békét, válasszuk a biztonságot

10:45

A somogyi nagyobb városok közül Siófokon a legnagyobb a részvételi arány 11,6 százalékkal, ami nem meglepő, hiszen ez a választókörzet volt a 9 órai adatok alapján a legaktívabb megyénkben.

A bővebb részvételi adatokat ide kattintva bújhatod.

10:25

A somogyi megyeszékhelyen a részvételi arány 10,59 százalék, mely kicsivel az országos átlag feletti arány.

9:50

Somogyban az országos átlaggal csaknem megegyező a részvételi arány a 9 órai adatok alapján. Továbbra is a 4. számú választókerület a legaktívabb megyénkben. Összesen már majdnem 25 ezren ikszeltek Somogyban

9:45

A legfrissebb adatok alapján 9 órakor már tíz százalék feletti az országos részvételi arány. Csaknem 800 ezren szavaztak már. Négy évvel ezelőtt 13,17 százalék voksolt 9 óráig.

9:35

A 3. választókerülethez tartozó Libickozmán a választópolgárok több mint negyede már 7 óra előtt urnához járult. Igaz a településen mindössze 33 fő szerepel a névjegyzékben, de közülük már kilencen ikszeltek. Libickozma Somogy legkisebb lakossággal bíró települése, továbbá a KSH 2014-es adatai alapján az ország 13. legkisebb népességgel bíró települése.

9:20

Jegyzőkönyvet kell vezetni a rendkívüli eseményekről



A rendkívüli eseményeket közzé kell tenni a Nemzeti Választási Iroda honlapján is. A szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező.



A szavazatszámláló bizottságnak meg kell akadályoznia, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók közül bárki befolyásolni próbálja a többi választópolgárt. Kényszert azonban a testület tagjai rendfenntartási célból sem alkalmazhatnak, ha azonban bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek valakit, akkor a rendőrség megérkezéséig az illető feltartóztatása érdekében arányos kényszer alkalmazható.



A rendkívüli eseményeket súlyuk szerint két csoportba lehet sorolni. Az egyik körbe azok tartoznak, amelyek a szavazatszámláló bizottság elnökének döntése alapján gyorsan megszüntethetők, elháríthatók, így a szavazás folytatását nem veszélyeztetik.



Vannak azonban olyan rendkívüli, elháríthatatlan események, amelyek miatt a szavazás lehetetlenné válik. Ilyenek például, ha a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak száma három alá csökken, ha haláleset történik, vagy ha bombariadó van.



Ilyen esetekben a szavazást fel kell függeszteni, az urnákat és az iratokat zárolni kell, és a felfüggesztésről a helyi választási iroda vezetőjét tájékoztatni kell. Bombariadó esetén ki is kell üríteni a szavazóhelyiséget és értesíteni kell a rendőrséget.

9:00

Orbán Viktor már szavazott



A háború és a béke a választás tétje - mondta Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában. Hogy még mit mondott a miniszterelnök, arról bővebben ITT olvashatsz.

Forrás: Csudai Sándor/Origo

8:50

Somogyban a hét órai adatok alapján a 4. számú választókerületben volt a legnagyobb részvételi arány 1,91 százalékkal, míg a 2. számú választókerületben volt a legalacsonyabb 1,39 százalékkal. A megyei részvételi arány kicsivel az országos átlag alatt van.

8:35

Az első részvételi adatok szerint 7 órakor az országos részvételi arány 1,82 százalék.

8:25

Nem engedik szavazni azt a választót, aki nem írja alá a névjegyzéket

Ha valaki nem tudja igazolni a személyazonosságát, a lakcímét vagy a személyi azonosítóját, és emiatt felveszik a visszautasítottak jegyzékére, de később visszatér és magával hozza az érvényes igazolványát, akkor természetesen szavazhat.



Vissza kell utasítani azt is, aki nem szerepel a névjegyzékben, esetleg már szavazott (azaz már szerepel az aláírása a névjegyzéken).



Ha a választópolgár kifogásolja, hogy alá kell írnia a névjegyzéket, akkor a szavazatszámláló bizottság elnöke felvilágosítja: az aláírás célja a szavazólapok átvételének elismerése. Ha a választó megtagadja a névjegyzék aláírását, akkor vissza kell őt utasítani, és fel kell vezetni a visszautasítottak jegyzékébe.

8:05

A Kaposvári Választási Iroda tájékoztatása alapján az egyik kaposvári szavazókörében a szavazatszámláló bizottság egyik tagja reggel fél hatig nem jelent meg a helyszínen, ezért egy póttagot kellett behívni. Ő percek alatt a helyszínre ért, így időben kinyitott a szavazókör.

7:55

Csak a szavazókörök közelében nem szabad kampányolni

Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni.

7:35

Mutatunk néhány fotót a kaposvári korán kelő szavazókról.

7:20

Mindenhol rendben megkezdődött a voksolás



Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szervezési főosztályának vezetője.



Mucsi Tamás azt mondta: a 106 egyéni választókerület mind a 10 243 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat.



A szavazókörök zárásáig, este 7 óráig csaknem 7,7 millió választópolgárt várnak az urnákhoz - tette hozzá.

7:00

Az első szavazók már megérkeztek a hat órai nyitás után a kaposvári 35. választókörbe, videón mutatjuk.





A Magyarország területén urnákhoz járulók mellett 145 külképviseleten 65 ezer választópolgár adhatja le voksát, 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választó pedig levélben szavazhat.



A szavazatszámláló bizottságok először az országgyűlési választás szavazólapjait számlálják össze, így az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik, és este 11 óra körül már magas feldolgozottsági adatok várhatók.

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, de a választópolgároknak két szavazatuk van: voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben (106 egyéni választókerületben összesen 663 egyéni jelölt indult) képviselőnek, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy melyik pártot támogatják. Az utóbbi íven leadott szavazatok és a töredékszavazatok alapján az országos listáról 93 képviselői helyet osztanak szét, így jut mandátumhoz az összesen 199 országgyűlési képviselő.

Tizenkét nemzetiség több mint 41 ezer választója azonban - akik kérték, hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson - nem pártlistára, hanem nemzetisége listájára voksolhat.



A külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország külképviseletein akkor szavazhatnak, ha jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe.



Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de egy másik településén élni akar a választójogával, átjelentkezéssel szavazhat, ezt csaknem 158 ezren jelezték előre. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár is a lakóhelye szerinti választókerület jelöltjeire szavaz.



Az országos pártlistára levélben szavazhat az a 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár is, aki kérte felvételét a névjegyzékbe. Közülük közel 220 ezren már leadták szavazatukat vagy postán juttatva vissza, vagy a külképviseleteken.



A szintén ma tartott gyermekvédelmi népszavazás négy kérdése úgy szól: "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

A szavazással kapcsolatos praktikus tudnivalókról szóló cikkünket IDE KATTINTVA éri el.