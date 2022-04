Hat évvel ezelőtt Tímeánál egy májcisztát találtak és akkor úgy döntött, hogy Észak-Németországba költözik, hogy olyan egészségügyi ellátást vehessen igénybe, ami segítheti teljes gyógyulását. Míg nem rendeződött társadalombiztosítása, addig egy eladott családi házuk árából finanszírozták a kezeléseket. Sikerült meggyógyulnia, majd két évre rá, egy újabb rossz hírt kaptak.

– Mellrákot diagnosztizáltak nála és keményen küzd a mai napig a betegséggel szemben, de sajnos fogy ereje és morfiumot kap a nagyon erős fájdalmaira – mesélte elcsukló hangon húga. Hetvenegy éves édesanyjuk kiköltözött hozzá és mindenben segítette. A betegség elleni harcban párja és 16 éves lány is támogatja.

– Korábbi betegségéből kigyógyult, egy hónapig volt lélegeztető gépen, tolókocsiba is kényszerült és most újra küzd, nem szeretne hospice házba bemenni – mesélte húga. Gizella megígérte nővérének, hogy saját 12 éves lánya mellett 16 éves unokahúgának is gondját viseli, mivel az édesapa évekkel ezelőtt elhagyta őket.

– Nővérem mindenre gondol, a gyámsági papírokat rendezi, sírkövét intézte, hogy Kálmáncsán helyezzék végső nyugalomra, viszont az anyagi tartalékaink kimerültek, emiatt holland barátaink egy gyűjtésbe kezdtek – mondta Géczi Gizella. Hozzátette: anyagi segítségre lenne szükségük, hogy 1400 kilométerről Kálmáncsára tudják költöztetni Vivient és a kinti holmijaikat Somogyba tudják hozatni.

– Nagyon megható számomra, hogy a munkahelyem, barátok, rokonok és ismerősök is összefogtak értünk, nem kérünk sokat, ha csak egy csoki árát felajánlja valaki, számunkra óriási segítség, sok kicsi sokra megy – mondta el Géczi Gizella. Bízik benne, hogy a jó Isten még nem veszi el tőle testvérét, aki május hatodikán lenne negyven éves.

Kedvezményezett név: Vonsteen Nicolasina Adriana

11773432-01848003

Iban: HU 21 11773432-01848003

BIC (SWIFT) Kód: OTPVHUHB