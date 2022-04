A beszélgetés közben több könnycsepp is legördült olvasónk, egy idős asszony arcán, mert tehetetlennek érezte magát amiatt, hogy egy magát építőipai vállalkozónak nevező férfi cserbenhagyta. – Újsághirdetésből néztem ki az illető telefonszámát, aki azt állította, hogy mindennemű kőművesmunkát vállal – idézte fel a történetet a kárvallott 80 éves özvegyasszony. – Felhívtam a hirdetést feladó pécsi férfit, aki este nyolc órakor állított be hozzám, hogy szemügyre vegye a házat, már ez nem tetszett, mert egyedül élek.

Az építőanyagot a megrendelő vette meg, miközben a fiatal kőműves azt az ajánlatot tette, hogy ugyanannyi pénzért több alapanyagot is tudna hozni, de az idős asszony ezt nem fogadta el, mert nem tudta, mit kezdjen több építőanyaggal. Végül megegyeztek, hogy a kőműves és munkatársai 200 ezer forintért elvégzik a munkát, és plusz tízezer forintért elszállítják a törmeléket is. Ám összecsapták a feladatot, állítja az idős asszony, de ennek ellenére, amikor este végzett, kifizette a kőművest, aki azt ígérte, másnap visszatér és kijavítja az elmaradásokat. Nem fugáztak ugyanis sehol, és a fal mellett másfél centi rések tátongtak. Másnap azonban nem jöttek el, később sem, és az idős nő napokon át hiába hívta a kőművest, aki már nem vette fel a telefont. Az idős asszony csempékkel fedte el a teraszán a réseket az eső elől, és az építési törmeléket maga szedte össze. Nem akar bírósághoz vagy békéltető testülethez fordulni, mert úgy gondolja, hiába köteleznék rá a kőművest, mégsem térne vissza kijavítani a hibákat. A történetét azért osztotta meg velünk, hogy mások körültekintően válasszanak szakembert, és a világért se fizessenek a munka befejezte előtt. Kovács G.