Az elmúlt két évben a koronavírus-járvány komoly kihívás elé állította a teljes magyar egészségügyet, amely pluszterheket jelentett a fonyódi orvosoknak is. Ács Zoltán orvosi esküjéhez hűen a nehéz időkben is legfőbb feladatának a betegek gyógyítását és a betegségek megelőzését tartotta. Az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulóján Fonyód díszpolgára címmel tüntették ki Ács Zoltánt.

A belgyógyász, gasztroenterológus, geriátriai szakorvos 1988 óta dolgozik Somogy megyében, akkor a marcali kórház balatonlellei szanatóriumában kezdett tevékenykedni, ahol végül három évet töltött el. 1991-től 2006-ig a lengyeltóti krónikus intézet telep- és osztályvezető főorvosa, majd 2006-tól a marcali kórház krónikus és ápolási osztályának vezetője, melynek 2012–2013-ban főigazgatója is volt. 1991-ben szervezte meg és indította el a marcali kórház gasztroenterológiai szakrendelését, melyet 2018-ig vezetett. 2008 és 2014 között a fonyódi Egészségügyi Kft. felügyeleti bizottságának elnöke volt, valamint 2015 és 2021 között gasztroenterológusként is tevékenykedett Fonyód gyógyintézetében. 2016-ban és 2017-ben a fonyódi Egészségügyi Kft. megbízott igazgatója volt, ez idő alatt indult be az egynapos sebészet az intézményben. Ács Zoltán vezető szerepet töltött be hosszú éveken át a Magyar Orvosi Kamaránál, a szervezet marcali területi elnöke és a Somogy megyei kamara elnökségi tagja volt.

Több évtizedes pályafutása alatt számtalan orvosi konferencián volt előadó, valamint publikált orvosi folyóiratokban. Munkássága elismeréseként 2006-ban a marcali kórház Év Orvosa díjban, 2014-ben Somogy Megye Polgáraiért díjban részesült. – Elkötelezettsége az orvosi pálya és a betegei iránt teljes munkássága alatt példaértékű volt – méltatta a kitüntetett elért eredményeit Hidvégi József. – Naprakész elméleti és gyakorlati tudása, betegcentrikus szemlélete, szakmai elhivatottsága, feddhetetlen etikai magatartása példaként állhat valamennyi fiatal orvos előtt.



Zalából vezetett Somogyba az útja

Ács Zoltán 1952. március 20-án született a Zala megyei Gelse községben. Nős, két leánygyermek édesapja. Az általános és középiskolát Nagykanizsán végezte, majd tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen folytatta, ahol 1980-ban szerzett általános orvosi diplomát. 1980-ban Ajkán kezdte orvosi pályafutását, ahol a városi kórház belgyógyászatán dolgozott 1988-ig, ezután került Balatonlellére. Ács Zoltán tíz éven át a lengyeltóti katolikus egyházközség világi elnöke volt, jelenleg a fonyódi egyházközség képviselő-testületének tagja, a Jeruzsálemi Templomos Lovagrend tagja.





Fotó: Fonyód Média