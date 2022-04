Cigánylecsót főztek, punyát sütöttek a fonyódi intézmény fiataljai, de a hagyományos mesterségek, mint a teknővájás vagy a fakanálkészítés is tűzbe hozta őket, és temperamentumos muzsikájuk mellett festészetről, irodalomról is sok szó esett.

Mintegy 30 otthonlakót vontak be a nevelők a roma napok forgatagába, s a 8–18 év közötti diákok élvezettel állították össze, majd kóstolgatták a csirkehússal és nokedlivel gazdagított, ízes cigánylecsót, de szorgosan dagasztották, nyújtották punyának nevezett kenyerüket is. A gasztronómia mellett a jövendőmondás, a cigány hiedelemvilág, a szerelmi és a gyógyító varázslás, az istenhit is szóba került, és a családi ünnepek hangulata is megelevenedett a pedagógusok által, akik gazdag illusztrációs anyaggal készültek, s levetítették a Brazilok című magyar film­vígjátékot is, melyben a foci kap főszerepet. A szervezők premier plánba hozták a roma képzőművészeket, élükön Péli Tamással, Ráczné Kalányos Gyöngyivel, Omarával, vagyis Oláh Marával, és zenészgenerációk életműve is megelevenedett – többek mellett Rácz Aladár, Boross Lajos, Pege Aladár, Szakcsi Lakatos Béla, Babos Gyula pályaívének megrajzolásával.

Érdekes beszélgetés zajlott életről, halálról, identitásról, társadalmi normákról, erkölcsről és tehetségről, be- és elfogadásról, s a munka világáról is. A gyerekek egy része előtt nem voltak ismeretlenek a cigány néphagyományok, ételek, míg mások ámulattal fedezték fel a roma kultúrában rejlő mérhetetlen kincset. A közös gyökerek iránti kíváncsiság, a szórakozva tanulás összekapcsolta az ifjakat e néhány napban, melynek egyik programja egy izgalmas totó kitöltése volt, ami azt firtatta, ismerik-e önmagukat. Olyan kérdésekre kellett válaszolniuk, mint: honnan ered a népük, s milyen a cigány zászló. A jó hangulatot fokozta a közös zenehallgatás, a fergeteges tánc, s a cigány himnusz is örökre szívükbe vésődött: „Zöld az erdő, zöld a hegy is. /A szerencse jön is, megy is./Gondok kése húsunkba vág./Képmutató lett a világ.” L. S.





Fotó: MW