A napokban ellátogattunk vele korábbi iskolájába a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégiumba – ismertebb nevén Gépészbe – abból az apropóból, hogy az ottani diákoknak tartson bemutatót a Példakép-program keretében. A felkérésnek Vilhelm Gergely szívesen tett eleget, állítása szerint jó volt visszatérni az oktató műhelybe, oda, ahol minden elkezdődött. Anno, mestere Novák Laci bácsi volt az, aki megszerettette vele a szakmát, az első rózsák pedig ki másnak készülhettek volna, mint édesanyjának és szerelmének.

A gyakorlatorientált bemutatón lehetőséghez juthattak a diákok, hogy Gergő iránymutatásaival elkészítsenek egy fémből készült rózsát. Mintegy 4 órát vesz igénybe a teljes munkafolyamat, az alapanyag kivágásától, a festéséig bezárólag, ám természetesen nem voltak tökéletesek az első próbálkozások, a végleges forma kialakulásáig többször is szemétben kötött ki a nyersanyag. Mára már rutinszerűen jönnek a mozdulatok, szemünk előtt kell életre, lépésről-lépésre a műremek. Most csak egy rózsa készült, de gyakorlatilag bármilyen fajta virágos növény kikerülhet az ügyes kezek alól, így született már napraforgó, nárcisz, írisz, vagy orchidea is.

– Először nehéznek tűnt, de ahogy neki lát az ember a folyamatoknak úgy döbben rá, hogy ez egyszerű. Az elején még könnyű volt hajtogatni, de a vége fele már éreztem, hogy zsibbad a kezem – mesélte Nyári Olivér Gergely

Forrás: MW



Korábbi diákjaink sikerei, iskolánk sikere is, a Példakép-program egyfajta motivációs tréning, tudtuk meg az iskola Igazgató Nőjétől, aki elmondta, hogy nemcsak Gergő, többen is kaptak már felkérést az egykor itt tanulók közül, osszák meg tapasztalataikat sikereikről. Ezek a fiatalok jó példával szolgálnak a most tanulóknak, hogy a képzések, kis odafigyeléssel, szorgalommal párosulva, kellő alapot biztosítanak, hogy a munka világában is megállják majd a helyüket.

Fiatal kora ellenére Gergő ma már sikeres vállalkozó, 2019-ben a „Régi szakmák mestere” kiállításon rengeteg pozitív kritikát kapott, ami előremozdította tervei elérésében. A Példakép-program jó példával szolgál, utat mutat azoknak a fiatal diákoknak, akik éreznek magukban annyi tehetséget, hogy a szakmájuk mellet és azon túlmutatva ne féljenek álmaik megvalósításában.