– Szép példány, 13 ezer forintot fizettem a darabolt sonkáért – mondta elégedetten egy idősebb férfi a csarnokban. – Kilója 3000 forint, de tudom, hogy mit viszek haza a családnak. Finom az áru, ismerem az eladót, szóval biztos, hogy a kaposvári piacról nem igazolok át másik helyre.

A kolbász kilója 2650 forint volt, a szalonnát 2800 forintért adták. Az árus szerint beindult a húsvéti készülődés, s egy másik húsos standnál is ezt hallottuk. A sonka kilója 2950 forintért, a csülköt 1850 forintért mérték, s a népes, jó étvágyú családokra is gondoltak. A kínálatban ugyanis egész, 10,5 kilós csontos sonka is akadt, s volt, aki felvágottból is betárazott. A disznósajt kilója 2200 forint volt, a töpörtyű 3000 forint.