Interaktív szakmabemutatókkal várták az általános iskolás diákokat pénteken a Balatoni Szakmakikötő rendezvényén, amelyet két helyszínen, Siófokon és Fonyódon szervezett meg a Siófoki Szakképzési Centrum. A pályaválasztás ügye a 6. és 7. évfolyamos gyerekek számára nem egyszerű kérdés, hiszen ebben a korban még kevesen tudják biztosan, hogy milyen irányban szeretnének továbbtanulni. A szakképzettséget, elismert szakmákat kínáló iskolák felértékelődtek, sőt ahogy azt a fiatalok is megjegyezték a siófoki programon: már régen nem ciki szakmát választani. A diákok szerint a jól csengő ösztöndíjak miatt sem utolsó a szakképzést választani, ahonnan dolgozni is elmehetnek vagy az érettségi lehetőségével tovább is tanulhatnak. Ezt az előnyt a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja is kiemelte a Balatoni Szakmakikötő siófoki megnyitóján. Szamosi Lóránt a Szent Miklós hajón összegyűlt diákoknak úgy fogalmazott, hogy a szakképzettség értéke magasan van, egy jó szakma felér egy diplomával.

A programon a centrum partnercégeinek vezetői is jelen voltak. Volencsik Zsolt, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a lehetőségek tárháza nyitott a szakképzésben, és bármilyen szakmát is választanak a diákok, az biztos megélhetést fog jelenteni számukra. Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója meglátása szerint fontos, hogy a diákok helyben maradhassanak, a lakóhelyükön vagy annak közvetlen közelében tanulhassanak, később pedig ugyanitt találják meg azt a munkát, amelyben kiteljesedhetnek. – A hajós szaka is ilyen, amely gyakran életre szóló hivatást jelent – jegyezte meg Veigl Gábor.

– Jó látni, hogy a térség oktatási és gazdasági szereplői képesek az együttműködésre – emelte ki a rendezvényen Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, aki ugyancsak a szakmaválasztásra ösztönözte a fiatalokat, akik a jövő gazdaságát is mozgatják majd.

Robotkutyával és mini hot-doggal várták a fiatalokat

A Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium, tanárai és diákjai által kínál gasztro finomságok mellett jól megfért a Baross Gábor Technikum és Szakképző hightech világa a Balatoni Szakmakikötőben. A általános iskolás diákok figyelmét a siófoki kínálatban nemcsak a 3D nyomtatás, vagy a Lego robotkutya ragadta meg, hanem a fodrászmesterség fogásai vagy a vendéglátós és turisztikai vonalon elérhető képzések nyújtotta lehetőségek is. Az interaktív szakmabemutatóknak köszönhetően a gyerekek testközelből ismerkedhettek azzal, hogy egy-két év múlva mi várja majd őket a középiskolákban.

Kikötöttek a szakmák Fonyódon is

A Siófoki Szakképzési Centrum (SSZC) három intézménye mutatkozott be a Balatoni Szakmakikötő elnevezésű rendezvényen pénteken Fonyódon. Az érdeklődők a Bacsák György, a Hikman Béla és a Mathiász János szakiskolákat ismerhették meg. A szervezők interaktív foglalkozásokkal, bemutatókkal és programokkal népszerűsítették a különféle szakmákat.

Horváth Péter, a SSZC főigazgatója elmondta, a szakmakikötőt hatodik és hetedik osztályos diákoknak szervezték meg. Az volt a céljuk, hogy az általános iskolásoknak minél több lehetőséget kínáljanak a továbbtanuláshoz. – Manapság már nem beszélhetünk hiányszakmákról, mert mindegyik az, ezért aki szakmát tanul és végez az iskolában, biztosan el tud helyezkedni a balatoni térségben is – hangsúlyozta Horváth Péter. – Intézményeinkben nagyon sok szakma közül választhatnak a diákok. A legnépszerűbb képzés az informatika, a vendéglátás, a kereskedelem és a sport – mondta a főigazgató.

A fonyódi rendezvényen a szakképzési centrum több partnerei is részt vett. A szervezők azokat a vállalkozásokat hívták meg, ahol a fiatalok gyakorlati tapasztalatokat is szerezhetnek. A szakmakikötő programjait balatoni sétahajózás zárta, a gyerekek menet közben bepillanthattak a vízíjármű gépházába és a kapitányi fülkébe is.

Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében elmondta: nagyon örült volna, ha fiatal korában is szerveztek volna ilyen interaktív kiállításokat, amelyek nagy segítséget nyújtanak az általános iskolásoknak a pályaválasztásban. Bízik benne, hogy a rendezvényt a jövőben minden évben megtartják. Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke kiemelte: a rendezvény sikerét mutatja, hogy mintegy 500 résztvevő nyert betekintést az iskolák és a bemutató cégek életébe. Örömmel tapasztalta, hogy Marcaliból egy cég és az egyre inkább fejlődő szakképző is bemutatta a képzési palettáját. Erdei Barnabás, Fonyód alpolgármestere kiemelte: örömmel adtak helyet a kiállításnak és beszámolt a fonyódi szakiskola csaknem hat évtizedes fennállásáról is.