Vasárnap délelőtt tíz órakor érkezett meg a mozgóurna a kaposvári Liget otthonba. – A 61 lakónkat megkérdeztük korábban, hogy tartanak-e arra igényt, hogy szavazzanak és több, mint felük jelentkezett – mondta Greksza Melinda, az otthon ápolója. Hozzátette: a mozgásukban korlátozottaknak 31 mozgóurnát igényeltek, köztük öten az ágyukban szavaztak.

Karlovics István és felesége az elsők között szavazott szobájában. – Négy éve még a Donnerban szavaztunk, két éve költöztünk az otthonba, kilencvenkettő éves férjem mozgásában korlátozott, ezért volt szükség mozgóurnára – árulta el a nyolcvanhat éves Rózsi néni. Szerinte mindegy, hogy ki-kire szavaz, de éljen a lehetőséggel. Irénke néni csak ágyában tudott szavazni.

Fotók: Lang Róbert

– Béke vagy háború, ez fog eldőlni most, nagyon féltem a gyerekeimet – mondta Battyányi Lajosné. Fülöp Béláné csonttörése miatt csak járókerettel tud közlekedni, de csak pár méteres távot. Szintén az ágyában adta le a szavazatát. – Jól esik, hogy minket sem felejtenek el a választáskor, én azokat támogatom, akik nekem is segítettek – árulta el a kilencven éves lakó. Akik viszont mozgásukban kevésbé korlátozottak, ők az ebédlőben szavaztak. – Nagyon fontos, hogy a választáskor elmondjuk véleményünket, én az elért eredményeket veszem figyelembe, ez alapján döntök – avatta be portálunkat döntésébe nyolcvanhat éves Pintér Istvánné, aki az ebédlőben szavazott az otthonban.

A Somogy Megyei Területi Választási Iroda tájékoztatása szerint csaknem négyezer mozgóurnát kértek a megyében vasárnap délig, a legtöbbet Kaposváron. Az idősotthonok mellett magánszemélyekhez is ellátogattak a szavazatszámláló bizottság tagjai, hogy az igénylők otthonukban is leadhassák voksukat. A házi karanténban lévő koronavírusos beteg a bejárati ajtóban szavazhatott, hozzá védőfelszerelésben érkeztek.