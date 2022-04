Horváth Istvánné érdeklődésünkre elmondta, hogy az idén is hat és félezer tojással díszítettek fel egy fát. Sajnos az eredeti tojásfaalap kiszáradt a nyáron. Most megnehezítette a díszítést, hogy a napokban nagy szél volt, s nem győzték felszedni és újra elhelyezni a díszeket a fán. Ebben az évben nemcsak a díszes fa, hanem bábnyúlcsalád és más húsvéti figurák is várják a látogatókat a háznál. Az ünnepi kompozíció megtekinthető Nagyatádon a Selmecbányai utcában. Gy. J.



Forrás: Picasa



Fotó: Gy. J.