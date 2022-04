Ha azt mondjuk gokartozás, akkor szinte mindenkinek a Fusion gokart jut az eszébe vagy a Katica Tanyán található elektromos gokart. Viszont április 22-én megnyitotta hivatalosan is kapuit a PozsiSebi Gokart pálya. Mielőtt kocsiba pattannál, hogy átélhesd a Forma 1 miniatűr világát, előtte telefonálj és foglalj időpontot!



Forrás: MW

– Mindig is az volt az álmom, hogy legyen egyszer egy saját gokartpályám, – mondta Pozsár Attila, pálya tulajdonos. Maga a kivitelezés nem volt egyszerű, a fantáziát Taszáron a régi laktanya alakulat-terét formálták és formálják át folyamatosan. Nem volt könnyű dolguk, mert az amerikai kivonulás, 2004 június 30-a után hatalmas szemétkupac maradt.

– Kiindulópont csak annyi volt, hogy szeretek gokartozni – tette hozzá Attila nagy lelkesedéssel. Minden más beszerzést igényelt. Az autók Ausztriából, a Hubikart márkától vannak és erejüket tekintve egy 6,5 lóerős 200 köbcentis Honda motor adja át a hajtást a kerekeknek. Ezeknél a járműveknél nincsenek hatalmas költségek, ha időben átesnek a fontosabb szervizeken. Viszont mivel mindenki szereti nyomni a gázt, és valljuk be őszintén szeretjük csúsztatni is az autót, így a gumik cseréje sűrűbben történik.

Ehhez kell az is, hogy néhány kör alatt felmérjük az ideális ívet és féktávokat, hogy a maximumot tudjuk hozni a járgányokkal. Inkább gyorsasági versenyre alkalmas mintsem egymás előzgetésére, persze, ha elég bátor és szemfüles a vezető, akkor azt is lehet.

A pálya 3 visszafordítóval, 2 egyenessel és néhány kisebb, gyors kanyarral van tűzdelve. Teljesen még nincs kész, jövőben szeretnék növelni a pálya méretét. Most körülbelül 250 méter a pálya hossza és bővítenék összesn 260 méterre. Így még hosszú egyenesek és taktikás kanyarok színesítenék a gokartozás élményét.

A meglévő 250 méteres aszfaltcsíkot nagyjából 33 másodperc alatt lehet körbeautózni.

Forrás: MW