Minden korosztály számára, legyen szó kicsikről vagy nagyokról, családosokról vagy barátokkal érkezőkről, izgalmas és érdekes programokkal várják az eseményre kilátogatókat.

Állandó programként a kicsik elektromos autókat vezethetnek, lesz lufihajtogató bohóc, légvár, játszóház, ügyességi- és fajátékok, csillámfestés. Lesz családi sportvetélkedő és kézműves foglalkozás, valamint az energiák pótlására is lesz lehetőségünk a szabadtéri vendéglátó egységnél. Kézműves vásár is megtalálható lesz a családinapon, így ha valami emlékkel távoznánk az nyeremények valamint a megörökített videókon és fotókon túl, akkor arra is lesz lehetőség, hogy vásároljunk valamit.

A szervezők egészen reggel 10 órától késő estig tartják éberen a figyelmünket választékos programjaikkal:

10.00 Napindító torna Felde Rebekával

10.30 Kaposvári Fúvószenekar

11.00 Vattacukor zenekar

14.00 Stobos Tamburazenekar

15.00 A három kismalac – zenés, lufihajtogatással egybekötött, interaktív meseelőadás

15.30 Zabszalma együttes

17.00 Figura Ede interaktív gyerekműsora

18.00 TiTi táncház a Somogy Zenekarral

19.15 NightLife zenekar