Marcaliban tartják a Vadak Ura dunántúli ősbemutatóját – jelentették be azon a sajtótájékoztatón, melyet a musical kreatív ötletgazdája, Vona Tibor, Egressy Zoltán író és az egyik főszereplő, Magyar Viktória színész tartott csütörtökön.



A Vadak Ura egy látványos és különleges, Broadway mértékű musicalshow magyar alkotók műhelyéből, melynek vizuális élményét 80 négyzetméter tematikus térben megépített LED-fal-díszlet, élethű animációk, valamint párját ritkító jelmezpark erősíti. A sajtótájékoztatón be is mutatták Azuka, az afrikai varacskosdisznó-lány, Hektor, a medvezér és Szerafina, a rókaúrnő fejmaszkjait. Azuka szerepét játszó Magyar Viktória azt is elárulta: ez az ősbemutató lesz a premierelőadása.



Egressy Zoltán író arról is beszélt: a felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt szóló állatmese az igazság kereséséről, a szeretetről és az elfogadásról szól. A Vadak Ura – The Covenant című családi musical ősbemutatója április 23-án lesz a marcali sportcsarnokban.