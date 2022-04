A képviselő kérdésünkre elmondta: minden korábbinál magasabb támogatottságot kapott a választókerületben élőktől.

– Minden korábbi várakozásomat felülmúlja az eredmény. Szeretnék köszönetet mondani a választókerületemben élőknek azért a bizalomért, amellyel kitüntettek az országgyűlési választáson. Természetesen szeretném megköszönni a segítőinknek, kollégáimnak és a családomnak is a kitartást és a türelmet, támogatást. Ez a minden eddiginél magasabb támogatottság egyúttal óriási felelősség is ez, hiszen a bizalom az egy rendkívül fontos értékes ám törékeny dolog, ahogy eddig is úgy a jövőben is úgy fogok dolgozni hogy ezt a bizalmat megháláljam és a legjobb tudásom szerint szolgáljam a választókerületem fejlődését.



