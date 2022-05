A húsvéti hosszú hétvégén is megteltek a hazai szálláshelyek. A turisták 553 ezer vendégéjszakát töltöttek el a hazai szálláshelyeken, ami az előzetes várakozásokat is jócskán meghaladta. Az utazók többsége (61 százaléka) belföldi vendég volt, sokan a Balatonnál töltötték az ünnepet. Fekete Tamás a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke érdeklődésünkre elmondta, ezek a számok is azt mutatják, hogy az idei balatoni szezon sikeres lehet.

– A hozzánk beérkezett adatokból már most jól látszik, hogy nagyon sok szálláshelyet lefoglaltak a tó körül – mondta Fekete Tamás. – Minden adott ahhoz, hogy a Balatonhoz látogatók magas színvonalú ellátást kapjanak. A balatoni szolgáltatók felkészültek, többen kinyitottak már és nagyon sok szálláshely újult meg a Kisfaludy Programnak köszönhetően az elmúlt időszakban. Az árakban lehetnek változások, mert ahogy az élet más területén, úgy a turizmusban is nőttek az árak – emelte ki a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

Mészáros Miklós Balatonboglár polgármestere érdeklődésünkre elmondta, aki a gyerekeit szereti, Balatonboglárra viszi őket. A száz évvel ezelőtti szlogenen idén sem változtatnak, továbbra is a családok köré építik a turizmust. Hozzátette, strandjaik ingyenesek és folyamatosan fejlesztik azokat, a település a déli part egyik legnépszerűbb üdülőhelye.

Fonyód is kedvelt hely a belföldi utazók körében. Hidvégi József, a város polgármestere lapunknak elmondta, az elmúlt öt évben nagyon sokat fejlődtek a település strandjai és az idei szezonkezdésre is hat helyszínen fejlesztenek.

– A Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül 180 millió forint pályázati forráshoz jutottunk, ebből tudjuk még szebbé tenni a fürdőhelyeinket és környezetét – hangsúlyozta Hidvégi József. – Azt érezzük, hogy a legnagyobb meglepetésünkre a koronavírus-járvány kedvezően hatott a nyári szezonra. Rengetegen pihentek Fonyódon az elmúlt években és úgy néz ki, hogy az idei nyáron is telt ház lesz a városban. Augusztusra már nem lehet szállást kapni a településen, pedig mintegy ezer fizetős szálláshely van – tette hozzá Hidvégi József.

A biztosító felméréséből az is kiderült, hogy a válaszadók csupán húsz százaléka tervez külföldi nyaralást. Az egyik kaposvári belvárosi utazási iroda vezetője elmondta, náluk jóval magasabb ez az arány. Nagyon sokan érdeklődnek és foglalnak le külföldi utazást azért, mert jóval kevesebbe kerül most a Covid szorítása után. Hozzátette, van olyan görögországi ajánlatuk, ami előszezoni kedvezménnyel egy hétre csak 5900 forintba kerül, Törökországba pedig egy háromtagú család annyiért tud elutazni egy hétre, mint itthon egy wellnesshétvégére.