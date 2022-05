– A pókhálószerű rész mutatja az embriót, ha egy vörös vonalat láttok benne, akkor sajnos nem fog megmaradni – magyarázta Áprily Szilvia a fiataloknak, hogy mit látnak a lámpával megvilágított tojásokon. A MATE Kaposvári Campusának főigazgató-helyettese elmondta: az embrió fejlődését követhették nyomon a hallgatók az idő előrehaladtával a tojásokban. Novák Hannának a modern sertéstartásról szóló előadás tetszett a legjobban. A gazda szakos tanuló elmondta: szeretne mezőgazdasági vagy erdészeti területen diplomát szerezni és ebben dolgozni. – Sok érdekes ismerettel gazdagodtunk, a jövőben szeretnék szőlészettel foglalkozni – mondta el Széles Kíra, kilencedikes tanuló.

A Nők a Tudományban Egyesület koordinálásával tizenegyedik alkalommal rendezték meg a programsorozatot, amely a tudományos, mérnöki, informatikai területekhez közel álló szakmákat népszerűsíti a 11 és 18 éves korosztályhoz tartozó diáklányok körében. A MATE Kaposvári Campusa első ízben csatlakozott a pályaorientációs kezdeményezéshez. – Az elméleti előadásokon a fiatalok tájékoztatást kaptak a robotikáról, modern sertéstartásról, lovastudományokról és a műhelyfoglalkozásokon például azt is láthatták, hogy a csibe hogyan fejlődik a tojásban – tette hozzá Áprily Szilvia. Kiemelte: céljuk az volt, hogy az interaktív programokon keresztül gyakorló szakemberek segítségével közelebb hozzák a diákokhoz a műszaki, illetve természettudományos pályát. – Látjuk, hogy egyre több nő választja az agrárképzéseket, viszont a műszaki területeken kétszer annyi férfi végez, mint nő. A rendezvény azt mutatja be, hogy ők is meg tudják találni a számításaikat ezen a pályán – emelte ki a főigazgató-helyettes.



Ledöntenék a sztereotípiákat

Egyes kutatások szerint egyre több nő választ műszaki, természettudományos pályát. Átlagosan 10–15 százalékkal több nő tanult tovább ilyen irányban a közelmúltban, de számuk még mindig elenyésző a férfiakhoz képest. A szervezők honlapjukon számos női életpályáját mutatnak be, akik a műszaki területen sikeresen szerepelnek.



Fotó: Lang Róbert