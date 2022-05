Míg néhány évtizede fantasztikumként kezelték, nemrégen különlegességként írtunk a műhúsról, addig mára már Kaposváron és Siófokon is működik olyan gyors­étterem, ahol bárki vásárolhat ilyen hamburgert.

Egy friss, országos kutatás szerint mégis a magyar fogyasztók 84 százaléka gyakran fogyaszt húst vagy húskészítményt, dacára annak, hogy tisztában vannak a húselőállítás környezetre gyakorolt hatásaival. A vizsgálat eredményeiből az is kiderült, hogy a magyarok számára fontosabb ennél az a meggyőződés, hogy a megfelelő fehérjebevitel, illetve az emberi szervezet számára optimális táplálkozás elképzelhetetlen hús nélkül.

Állati jók a szaftos falatok.

A válaszadók 90 százaléka vélekedik így, s abban is egyetértettek, hogy az élvezeti faktor miatt sem mondanának le a húsról. A válaszadók háromnegyede ugyanis azt mondta, az állati eredetű húsok íze nem helyettesíthető mással.

Nem így gondolja ezt Dékmár Szilvia, a Via-Vega kézműves vegán termékek megálmodója, aki maga is növényi alapú étkezést követ.

A látszat csal, ez nem kolbász, hanem Galbász.

– Vannak olyanok, mint én, akik nem szeretik a húst és azok, akik környezettudatosak – mondta kérdésünkre Dékmár Szilvia. Hozzátette azt is: a vásárlók között vannak olyanok is, akik állat- vagy éppen klímavédelmi okokból mondanak le a szaftos falatokról, s olyanok is, akik szükségképpen egészségügyi okokból döntenek így. Mindenesetre a zöldségkedvelők számára egyre több lehetőség nyílik arra, hogy a klasszikus saláta-, rántottgomba-menün kívül kreatívabb ételeket is fogyaszthassanak étteremben.

Megszólalásig hasonlít állati társaira, csak ez a húspogácsa növényből készült.

Szilvia által előállított termékek kézzel, természetes alapanyagokból készültek, tartósítószert nem tartalmaznak. Az egyik legkedveltebb termék náluk például a darált húst helyettesítő termékük, amely többféle ízben is kapható. Ebből készült ételt akár Kaposváron is fogyaszthatnak a vendégek. De a legújabb hamburgerpogácsából készített szendvicsek a Balatonnál is beszerezhetőek már.



A vendéghez igazítják az étlapot

Az egy éve megnyitott Memoriae étteremben éppen azért fordítanak különös figyelmet a speciális étkezési igényű vendégekre, mert tapasztalják, a létszámuk egyre növekszik. – Ez sokszor párosul glutén- és laktózmentes étel rendelésével is. Ebből lehet arra is következtetni, hogy egyre többen küzdenek különböző egészségügyi problémákkal, így laktóz-, illetve gluténérzékenységgel, valamint arra, hogy egyre többen változtatnak a táplálkozáson az egészség vagy az ideológiai meggyőződés jegyében, és választják a vegetáriánus vagy vegán életmódot – mondta lapunk kérdésére Juhász Lívia étteremvezető.

S mivel az étlap szezonális, mindig az adott idénynek megfelelő alapanyagokból kreálnak olyan fogásokat, amelyek élménnyé teszik az étkezést. – Törekszünk arra, hogy változatos, a megszokottól kissé eltérő alapanyagok is visszaköszönjenek az étlapról – tette hozzá az étteremvezető. Vegán desszertek is kóstolhatóak nálunk, júniustól vegán reggelivel is várjuk kedves vendégeinket.