A végéhez közeledik a kaposvári parkok és közterületek virágosítása. A város utcáira május végéig körülbelül 70 ezer tő egynyári növény kerül ki. Remeczki Rita városi főkertész érdeklődésünkre elmondta, az idei terv az volt, hogy többségében a piros, a sárga és a narancs színvilág jelenjen meg az utcákon. A Giro d’Italia kerékpáros verseny miatt azonban több helyen is rózsaszín növényeket ültettek.



A Berzsenyi parkban az elmúlt napokban több lila és rózsaszín petúnia került a földbe. Egy négyzetméterre 25 tövet raktak le a szakemberek. Remeczki Rita kiemelte, néhány ágyásba az eredeti terveknek megfelelően vöröses és piros virágok is jutottak. A munkákat egy külsős vállalkozó végzi a városban, a növények gondozása is a cég feladata. A virágosítás több tízmillió forintba kerül évente. A főkertész hozzátette, több más településhez hasonlóan azt szeretnék elérni, hogy mind több évelő növény és egyre kevesebb egynyári virág legyen a közterületeken. Előbbi ugyanis jóval olcsóbb, mint az utóbbi, és 10-15 évig is díszíti a várost.

Fotó: Muzslay Péter