Balaskó Kata már év elején lefoglalta görögországi útját, egy hetet pihen júliusban barátnőivel külföldön. – Az elmúlt három évben a koronavírus-járvány miatt nem szívesen utaztunk, most viszont mindenképpen szeretnénk napsütötte tengerpartot látni – mondta a kaposvári fiatal.

– A csoportos utak iránt visszaesett az érdeklődés, míg az egyéni utazások száma nőtt, újra mernek az emberek távolabbi országba utazni – mondta Solymos Gábor, az egyik kaposvári utazási iroda vezetője. Hozzátette: népszerű úti cél Törökország, Görögország, Egyiptom és a Maldív- vagy a Seychelle-szigetek. Megjegyezte, a többség öt napra vagy egyhetes turnusra foglal szállást teljes ellátással.

Az áremelkedés az utazásokat sem kerülte el. – Átlagosan 30 százalékkal nőttek a szállásdíjak, van olyan hotel, amely napi árat határozott meg. A drágulás leginkább az étkezés miatt következett be és ezeket a változásokat az utazási irodáknak is be kell építeniük áraikba – mondta Solymos Gábor.

Hozzátette, a szezon közben is számítani lehet további áremelkedésekre. Egy balatoni utazási iroda tapasztalatai szerint még mindig nem állt vissza a forgalom a járvány előtti szintre. Élénkül az érdeklődés, de óvatosak az utazók és az áremelkedés is befolyásolja a foglalásokat. A különböző online ajánlatnak köszönhetően sokan maguknak foglalnak apartmant, szálláshelyet a közeli Horvátországba, de egyre népszerűbb a kedvező ára miatt Bulgária is.



Természet pár ezer forintért

Reneszánszukat élik a kulcsos házak Somogyban, amelyek közül az elmúlt évben több megújult a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében. A Meteor Természetbarát Turista Egyesület kulcsosházában felújították a konyhát, bővítették az étkezőt és kicserélték az ágyakat. A nyár folyamán több turnus táborozókkal népesül be a megújult épület. A Sefag Zrt. Gyertyános-völgyi Gyöngyvirág Kulcsosházában modernizálták a szobákat, jól felszerelt konyha és étkező is várja a látogatókat. A 12 személyes ház szomszédságában egy nyitott, fedett filagóriát és tűzrakóhelyeket alakítottak ki, sőt egy kemencét is használhatnak az ide érkező turisták. Májusra és júniusra szinte már alig van helyük nemcsak hétvégén, hanem hétköznap is előszeretettel foglalják le baráti társaságok a házat, amely egy éjszakára négyezer-háromszáz forintba kerül.