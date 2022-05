Bringaverseny, KRESZ-totó és jelvénykészítés, forgalomterelő bója, olajfelszívó granulátum és közlekedési táblák várták a gyerekeket: a Magyar Közút útellen­őri járműve nagy sikert aratott, s volt, aki a szirénát is kipróbálta. A közlekedési napra meghívták a tűzoltókat is. Huszárné Forintos Mónika, a Berzsenyi iskola igazgatója azt mondta: ahogy javul az időjárás, úgy egyre több tanuló kerékpározik.

– Azt szeretnénk, hogy valamennyi diák biztonságban legyen az utakon – hangsúlyozta. – Ehhez viszont tisztában kell lenniük a közlekedési alapismeretekkel, s ez a program ehhez is segítséget nyújt.

Ki halad biztonságosabban lakott területen kívül az útpadkán közlekedők közül: erre a kérdésre is válaszoltak azok a diákok, akik kitöltötték a feladatlapot. A bringások eközben tanpályán gyűjtötték szorgosan a pontokat, a többiek jelvényt, hűtőmágnest készítettek.





Fotó: Muzslay Péter

Fogadjuk el végre: nem ellenség a másik közlekedő

Batta Zsolt, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kiemelte: a diákokat változatos programok várták, s számos hasznos tudnivalót szerezhettek. Horváth Károly, a közlekedéstudományi egyesület megyei szervezetének gépjárműszakcsoport-titkára azt mondta: fontos, hogy a közlekedők társak, partnerek legyenek egymással. S ne csak a szabályokat tartsák be, hanem adott esetben előzékenyen, udvariasan segítsék egymást.