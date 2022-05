Nemesné Sovány Krisztina a látogatóközpont kiállítóhelyi koordinátora elmondta, céljuk, hogy minél többeknek felhívják a figyelmét a madár- és a természetvédelem fontosságára. – A gyerekeket szerettük volna elsősorban megszólítani, de olyan programokat szerveztünk, hogy mindegyik korosztály jól érezze magát – fogalmazott Nemesné Sovány Krisztina. – Azt látjuk, hogy a fiatalok nagyon jól ismerik a természetet. Sokan visszajáró vendégeink, gyakran vesznek részt a múzeumpedagógia foglalkozásokon és különféle táborainkon – hangsúlyozta a látogatóközpont munkatársa. A szerencsések különféle vízimadarakat csodálhattak meg a tó körül. A Desedánál tőkésréce, szürke gém, bakcsó, jégmadár és törpegém is él.

Az időjárás is alkalmas volt arra, hogy minél többen ellátogathassanak a Desedához. Az Európa-napi programokon is több tucatnyian vettek részt. A legnagyobb érdeklődés a futás iránt volt. A gyerekeknek pár száz métert, a felnőtteknek 3, 5, vagy 10 kilométert kellett teljesíteniük. A résztvevők között ajándékutalványt, sportszereket és értékes ajándékokat sorsoltak ki. Lucz Bianka az Europe Direct kaposvári irodájának vezetője lapunknak elmondta, az Európa-napot az 1950-es Schuman-nyilatkozatra emlékezve szervezték meg. A rendezvénynek néhány éve már a Deseda ad helyet, azért is mert a látogatóközpont és a Europe Direct iroda programjai szorosan kapcsolódik a „zöld” Európa irányvonalhoz.