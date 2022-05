Sportvetélkedőket is szerveztek a családoknak, a légvárat és a mobil játszóházat hamar felfedezték a gyerekek. – Kipróbáltam a népi játékokat, most meghallgatom a koncerteket és lehet táncolni is fogok - mondta el Kovács Nikolasz, aki barátaival jött a majálisra. Az óriási vattacukroktól ragadt a legkisebbek keze, fogytak a lufik is, a krokodilos volt a sláger. A május elsejei programok Kaposváron a Somogy Táncegyüttes és a Somogy zenekar közös táncházával, majd a NightLife zenekar koncertjével zárultak.

Balatonbogláron szombaton délután a Várdombon néptánc bemutatóval, interaktív gyermekműsorokkal és retro discoval várták az érdeklődőket.

Balatonlellén vasárnap játékos egyéni és csapatversenyeket szerveztek. Hastánc és néptánc bemutató színesítette a május elsejei rendezvényt. Egész nap kézművese vásár és játszóház üzemelt, este pedig utcabál zárta a majálist.



Retró buszozásra várták a nagyatádiakat, egy Ikarus 311-es utazhatták körbe a várost. A Régi Vasak Klub jóvoltából veterán autókat tekinthetnek meg az érdeklődők, köztük a Vissza a jövőbe című filmből ismert DeLorean típusú gépjárművet is. A gyerekeket elektromos kisautók várták, a helyi kulturális központban pedig régi játékokból nyílt börze, ahol legók, mozdony terepasztal is látható volt.