„A kerttől a konyháig” címmel rendeztek gasztrohétvégét a Krisna-völgyben szombaton és vasárnap. Kertészeti szakvezetéseket, fűszerbemutatókat tartottak, de szó esett a fenntarthatóságról, s az otthoni termesztés fogásait és kertészeti tippeket is megismerhettek a vendégek. Ezúttal egy új kertészeti sétautat is bejárhattak a látogatók. A rendezvényen bemutatták Krisna-völgy vegyszermentes kertészetét, emellett az ájurvédikus konyhatechnikai eljárások, valamint a kertben termett konyhakerti csemegék feldolgozása is szóba került. Ellátogathattak az érdeklődők a völgy szívébe, a szentélybe és különféle előadásokon is részt vehettek. Szó volt az indiai vendégszeretetről, az ételek felajánlásáról és szakrális jelentőségéről, az indiai étkezési hagyományokról és arról, hogy a különféle zarándokhelyeken és szent helyeken hogyan és mit fogyaszthatnak az átutazók.