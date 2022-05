A Jobbikos képviselő asszony fegyvereket és katonákat küldene a háborúba.

- Természetesen ha a NATO részt vesz egy háborúba akkor a hivatásos katonáinknak mennie kell, nem a gyermekeinket meg az unokáinkat akarjuk a háborúba küldeni, hanem akinek ez a dolga. Aki meg elment katonának, az ezért ment mert ő ezért kapja a fizetését. - hangzott el Potocskáné részéről.



A gyermekvédelmi kérdést feszegetve, amelyről a népszavazásban szó lesz, mindenkit arra buzdít az alelnök asszony, hogy érvénytelen szavazattal támogassák őket. Erre még javaslatot is adott a képviselő - Mi az érvénytelenségre buzdítunk és azt úgy lehet megtenni, hogy az igen-nemekhez is “x”-t kell tenni. - mondta Potocskáné Kőrösi Anita.



A fórum végéhez érve kiderült, hogy az ellenzék szeretnék leállítani azokat a beruházási folyamatokat, amiknek a magyar embereknek az életminőségének az égvilágon semmi köze. Ilyen a paks kettőnek a fejlesztése is. Mivel a paks1 energia ellátása csak az ország 30%-os kivitelezésére képes, feltehetően a paks2 további 30%-ot vagy annál is többet tudna nyújtani az országnak, hogy ezzel is csökkentse a külföldi energia beszerzést. Ezzel szemben inkább az utóbbit támogatják, a külföldi beszerzést, mintsem az országon belüli megoldást.