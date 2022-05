A két somogyi iskolás csoportot is díjazták ugyanis a Folly Arborétum Égig Érő Tanterem Alapítványának „Az én kertem” címmel meghirdetett környezettudatosságot ösztönző rajz- és videópályázatán.

Tizenkét általános iskola tizennégy osztályából összesen negyvenhat pályázatot küldtek be az észak-balatoni arborétum és borászat környezetvédelmet, környezettudatosságot ösztönző pályázatára.

A három balatoni megye, Veszprém, Zala és Somogy általános iskoláinak osztályai nevezhettek két kategóriában a társaság pályázatára.

Somogy megyéből több osztályt is díjazott a zsűri, közülük kettő első helyen végzett: a kaposvári Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola 1. b osztálya győzött az I. kategóriában, a szennai Fekete László Általános Iskola 5. osztálya pedig a II. kategóriában lett 1. helyezett.

A díjazott osztályok nyereménye egy osztálykirándulás, amely keretében ellátogathatnak az idén 117 éves, öthektáros badacsonyörsi Folly Arborétumba. Ráadásul a zsűri döntése értelmében a többi osztály és két kísérőtanár is egy-egy csoportos belépőt kapott az arborétumba. Koszorus Rita