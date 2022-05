Június elsejével megkezdi munkáját a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság, amelyet 1991-ben hoztak létre azzal a céllal, hogy a balatoni és később már a Velencei-tavi megnövekedett turistaforgalom biztonságát, a rendőrök és a társszervek munkáját összehangolja. Szerdán tartották szezonnyitó értekezletüket Balatonföldváron.

A bizottsági ülést követő sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy az idei évben újra megnövekedett turistaforgalomra számítanak a Balatonnál, hiszen nyáron újra visszatérnek a tömegeket vonzó fesztiválok is, amelyekre külön készülnek.

Molnár Gábor megyei rend­őrfőkapitány elmondta: a rendezvények biztosítása külön biztosítási tervek alapján történik. Az egész Balaton vízbiztonságáért felelnek, amely egy külön kihívás, hiszen egy kánikulai napon akár 200–250 ezer ember is egyszerre a vízben van. A vízi rendészet munkatársai már most felhívják a figyelmet a vízbiztonság, a viharjelzés és a kánikula idején ajánlott, akár életmentő szabályok betartására.

Horváth László, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője elmondta: tizenöt hajóval mentenek és dolgoznak a Balatonon az idén. Előadásában kitért a nyári veszélyekre. Felhívta a figyelmet, hogy kerüljük a tartós hőterhelést, figyeljük a viharjelzéseket, s akinek nincs vízbiztonsága, úszótudása, ne menjen be egyedül mély vízbe.

Elhangzott: a megyei rendőrkapitányságok átcsoportosítással, valamint a Készenléti Rend­őrség segítségével ügyelnek a Balatonhoz és a Velencei-tóhoz érkezők biztonságára. Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy a Balaton biztonságos üdülő­övezet. Hozzátette: egy busz beszerzése folyamatban van a rend­őrség számára, amely üzemeltetését a megyei rendvédelmi szerv finanszírozza majd.