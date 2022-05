Az egykoron sikeres népdalkör megszűnését követően első alkalommal szerepelt nyilvánosság előtt a nemrég megalakult Borostyán énekkar Csokonyavisontán, amely a napokban a helyi idősotthonban adott műsort az anyák napja tiszteletére. – Nagyon rosszul éltük meg a korábbi dalkörünk megszűnését, amely számos elismerést szerezve országos hírnévre tett szert. Nagyon örültünk, amikor Somogyi Lászlóné volt énektanár, a kreatív csoportunk vezetője felvállalta az énekkar újjászervezését – mondta Pintér Istvánné, aki már az előző csoportnak is tagja volt. – A régiek közül heten is visszajöttek, és a három új tagunk közül egy nem nyugdíjaskorú is van – tette hozzá. A műsorban az alkalomhoz illő dalok mellett egyházi énekeket is előadtak, és egy szép verssel és humoros mesével is köszöntötték a húsz otthonlakót és az ünnepségen résztvevő néhány kívülálló édesanyát és nagymamát.